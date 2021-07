Bumper lance un programme fructueux d’approvisionnement en liquidités pour les utilisateurs désireux de contrer la volatilité des actifs ; Attire 4M en quelques minutes – Crypto nouveaux médias

Le programme très attendu de mise à disposition de liquidités de Bumper Finance est désormais lancé. Les investisseurs du jour 1 se précipitent déjà pour profiter du superbe TAP proposé aux participants. Le protocole innovant vise à calmer les nerfs des investisseurs crypto en offrant un ensemble unique de protections contre la volatilité des actifs. Il espère responsabiliser les détenteurs de crypto en offrant un filet de sécurité sous leurs portefeuilles et, ce faisant, apporter un sentiment de certitude au marché DeFi parfois sauvage.

Les temps incertains ont un impact sur les détenteurs de crypto

Alors que la crypto trouve toujours sa place dans le monde, la valeur des actifs change toujours considérablement au quotidien. Il y a eu beaucoup de retracements et de consolidations au cours des trois derniers mois depuis le calcul d’avril, et les analystes et les observateurs ne sont pas d’accord sur la direction actuelle du voyage. Certains pensent qu’il s’agit d’une pause dans la musique avant que le super cycle de Saylor ne se déclenche, tandis que d’autres pensent que de nouvelles baisses sévères devraient se produire avant que le marché ne recommence à bouillonner.

Dans cette incertitude, les protocoles DeFi sont particulièrement touchés – et de nombreux utilisateurs ont subi des pertes éphémères en raison des fluctuations de la valeur des actifs au cours des derniers mois. Il peut être frustrant pour les communautés qui construisent des fermes de rendement rentables de voir leur travail acharné se transformer en poussière à la suite d’un seul tweet, et beaucoup recherchent un moyen de contrer la volatilité des actifs non seulement pour leurs propres portefeuilles, mais pour le crypto plus large. l’espace – pour que la vision utopique d’un système financier décentralisé se perde dans les vents du chaos qui le déchirent parfois.

Renforcez la sécurité

Entrez Bumper Finance, un protocole de protection des prix DeFi qui isole les actifs cryptographiques des chutes de prix sévères pour les personnes impliquées. Sur le protocole Bumper, les utilisateurs peuvent choisir de protéger leurs actifs jusqu’à 95% de leur valeur en payant une prime. Ethereum sera le premier proposé sur la plate-forme et peut être garanti en USDC. Donc, si avril se reproduisait, cela n’entraînerait pas autant d’effets d’entraînement sur les détenteurs de la protection. En effet, en encaissant leurs polices de manière tactique, les utilisateurs peuvent même réaliser d’excellents gains en prenant cet USDC et en le déployant dans d’autres actifs.

Les primes payées par les utilisateurs sont distribuées à ceux qui fournissent la liquidité USDC qui protège les actifs. Cela donne aux investisseurs qui détiennent actuellement des pièces stables une chance de gagner un intérêt superlatif sur ces avoirs en attendant que le marché choisisse sa prochaine direction. Les rendements sont payés en USDC et les déposants reçoivent également le jeton $BUMP natif du protocole pour s’engager avec le protocole. Le jeton $BUMP est également le jeton de gouvernance qui permet aux utilisateurs d’aider à orienter l’avenir du protocole et qui peut être vendu sur le marché libre.

Cette collaboration diamétrale entre les preneurs de protection et les fabricants de liquidité signifie que les deux côtés du pool sont fortement récompensés pour leur implication. Les preneurs peuvent rester tranquilles en sachant que leurs actifs sont non seulement protégés, mais qu’ils peuvent profiter de tous les avantages si le marché choisit de monter. En effet, en plus d’avoir à payer les primes, leurs actifs représentatifs capteront toujours les gains de prix. Les fabricants, d’autre part, obtiennent un excellent retour sur leur investissement USDC et peuvent jouer un rôle important dans la croissance du protocole car des pools d’actifs de plus en plus importants sont assurés.

Gagner des récompenses grâce au programme de liquidité

Jusqu’au 14 octobre, les gens peuvent s’impliquer dans le programme de liquidité via le Bumper dApp. Il existe une échelle mobile de récompenses en fonction de la façon dont les premiers investisseurs entrent. Si vous êtes impliqué dès les portes, non seulement vous obtenez $BUMP à 100% APR, mais vous avez également accès à une vente privée du jeton avant la vente publique – arrimée à 2,40 $. Les dépôts USDC pourront acheter 20% de leurs dépôts en $BUMP à ce prix de vente privé. À ces taux, un TAP spectaculaire de 300% + est réalisable dans un court laps de temps de 3 mois, en fonction de l’intérêt de la communauté.

Cela a certainement été une route rocailleuse pour la crypto au cours des derniers mois. Alors que les gouvernements affûtent les couteaux réglementaires tandis qu’une horde simultanée d’investisseurs de détail s’accumule pour participer à l’action, des fluctuations encore plus violentes sont attendues alors que le marché en plein essor de la cryptographie trouve sa place dans le monde. Bumper Finance aborde directement ces problèmes dans l’espace DeFi. L’équipe le commercialise en tant que «mode divin pour la cryptographie», et le fait que les utilisateurs puissent avoir leur crypto et la manger aussi est certainement une offre convaincante. Avec leur protocole minimisant les risques pour les preneurs et récompensant si généreusement les fabricants, il semble que, grâce à $ BUMP, la route à venir n’est peut-être pas si cahoteuse après tout.