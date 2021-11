Bumper Listing: C’est un début fringant pour Nykaa

L’action a atteint un sommet intrajournalier de 2 248,10 Rs et a clôturé la session à 2 206,70 Rs. L’introduction en bourse avait été souscrite 82 fois.

Par Ruchit Purohit & Yoosef KP

Le détaillant de mode et de cosmétiques Nykaa a fait mercredi des débuts fulgurants sur les bourses, coté à Rs 2 001 sur l’ESB, une énorme prime par rapport au prix d’émission de Rs 1 125.

L’acteur du commerce électronique possède une capitalisation boursière de Rs 1,04 lakh crore et est la 52e entreprise la plus précieuse du pays devant Coal India, SBI Cards, Hindalco Industries, Godrej Consumer Products et BPCL. Il y a 11 sociétés dans le Nifty50 dont la capitalisation boursière est inférieure à celle de Nykaa.

L’action a atteint un sommet intrajournalier de 2 248,10 Rs et a clôturé la session à 2 206,70 Rs. L’introduction en bourse avait été souscrite 82 fois.

Nykaa est promu par l’ancien banquier d’investissement Falguni Nayar, qui est également le PDG, et possède environ la moitié de la société. Selon Bloomberg, la participation de Nayar vaut environ 6,5 milliards de dollars, compte tenu de la hausse de 89 % de l’action.

La société fait partie des rares entreprises rentables dans le domaine du commerce électronique et a déclaré des ventes de 2 441 crores de Rs au cours de l’exercice 21 et un bénéfice net de 62 crores de Rs. L’action se négocie désormais à un EV/Ebitda de 640 fois sur la base des bénéfices de l’exercice 21 ; Infoedge, IndiaMart et Just Dial se négocient respectivement à des multiples de 287x, 61x et 45x, selon les données de Bloomberg.

L’énorme réponse à l’introduction en bourse de Nykaa est soutenue par la conviction que l’histoire de la beauté et des soins personnels (BPC) est convaincante, à la fois en termes de dépenses plus importantes et d’augmentation de la pénétration en ligne. Les analystes de HSBC estiment les dépenses totales de BPC en Inde à 15 milliards de dollars, soit environ 1,7% du panier total de la vente au détail. Ils s’attendent à ce que les dépenses de BPC augmentent à un taux composé de 13% au cours des cinq prochaines années, en raison de la hausse du revenu par habitant et de la part croissante de BPC dans les dépenses de consommation privée.

Nayar a déclaré mercredi qu’elle était enthousiasmée à l’idée de devenir entrepreneur et d’avoir travaillé pour que tant d’entreprises soient cotées en bourse, c’était un « sentiment fantastique » de posséder un acteur coté.

Fondée en 2012, la société exploite actuellement deux marchés verticaux, Nykaa et Nykaa Fashion. La société propose d’utiliser l’argent de l’introduction en bourse pour mettre en place des magasins de détail et des entrepôts. Il prévoit également de rembourser la dette et d’utiliser les fonds pour le marketing et les promotions.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.