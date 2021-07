Bumper Telegram Update permet des appels vidéo avec jusqu’à 1 000 téléspectateurs

Telegram Messenger a reçu une mise à jour majeure de ses capacités vidéo, y compris la prise en charge des appels vidéo avec jusqu’à 1 000 téléspectateurs.



Les appels vidéo de groupe dans Telegram permettent à jusqu’à 30 utilisateurs de diffuser des vidéos à partir de leur caméra et de leur écran, et désormais un maximum de 1 000 personnes peuvent se connecter à la diffusion. Telegram dit qu’il a l’intention de continuer à augmenter cette limite “jusqu’à ce que tous les humains sur Terre puissent se joindre à un appel de groupe”.

Pendant ce temps, les messages vidéo ont désormais une résolution plus élevée, et tout audio lu sur l’appareil de l’utilisateur continuera à jouer lorsqu’un message est capturé afin qu’il soit inclus dans l’enregistrement.

De plus, les utilisateurs peuvent désormais appuyer sur un message vidéo pour le développer dans le fil de conversation. Appuyez sur un message vidéo développé pour le mettre en pause initialement, et il est également possible d’avancer et de rembobiner rapidement le message.

Ailleurs dans cette mise à jour, le lecteur multimédia prend désormais en charge plusieurs vitesses de lecture vidéo, le partage d’écran a été ajouté aux appels en tête-à-tête, la caméra intégrée à l’application prend en charge tous les niveaux de zoom dont un appareil est capable et l’éditeur multimédia inclut de nouveaux outils pour illustrer des photos et des vidéos avec des dessins, du texte et des autocollants.

Plusieurs autres petits ajustements et améliorations ont été intégrés à cette mise à jour de pare-chocs, et Telegram a plus de détails dans son dernier article de blog. Telegram est téléchargeable gratuitement pour iPhone et iPad sur l’App Store. [Direct Link]