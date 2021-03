Bundesliga 2020-2021: Quelles équipes finiront dans le top six?

Quatre des six premières places sont aussi bonnes que déterminées – Bayern Munich, RB Leipzig, Wolfsburg et Eintracht Francfort sans ordre particulier devraient être là. Cependant, qui prendra les places en Ligue des champions et qui prendra les places en Ligue Europa? Qui remportera le titre?

Le titre

Je vais être audacieux ici et déclarer que le Bayern remportera le titre. Malgré les manquements à l’arrière, ils sont la meilleure équipe de la ligue; Le Bayern a battu chacun des six premiers à l’exception de Leipzig au moins une fois. Ils ont battu Francfort et Dortmund (en dehors des dix premières minutes) de manière convaincante; ils méritaient également des victoires sur Leverkusen et Wolfsburg par un seul but.

Leipzig devrait terminer deuxième; il n’y a aucun doute sur le fait qu’ils sont l’équipe la plus cohérente de la ligue; ils n’ont perdu que contre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund, l’autre défaite étant une défaite choquante contre Mayence. Considérant que Mayence avait une avance de 2-0 contre le Bayern et qu’ils auraient pu être 3-0 et malgré le fait que le Bayern organiserait inévitablement un retour incroyable, perdre contre Mayence n’a pas de raison d’avoir honte.

Troisième et quatrième

Ces deux spots sont les plus gros prix à gagner. Actuellement, Wolfsburg, Eintracht Francfort et Borussia Dortmund se battent pour eux. Je jetterais dans Bayer Leverkusen; Malheureusement, compte tenu de la manière dont la saison de Leverkusen a piqué du nez depuis une défaite face au Bayern en décembre, qui, à l’époque, était leur première défaite nationale de la saison.

Maximilian Arnold a été une force motrice pour Wolfsburg.Photo de Max Maiwald / DeFodi Images via .

Wolfsburg a été un modèle de cohérence et n’a perdu que trois fois dans la campagne actuelle. La perte de Wout Weghorst pourrait cependant sonner le glas de leur belle course. Néanmoins, 26 matchs dans la saison, sur le dos d’une défense solide et d’un milieu de terrain intelligent composé de joueurs comme Maximilian Arnold et Xaver Schlager, Wolfsburg devrait conserver une place dans les quatre premiers jusqu’à la fin.

La quatrième place, cependant, reviendra au fil. Francfort et Dortmund, séparés par quatre points, s’affrontent lorsque la Bundesliga reprend après la trêve internationale. Si Dortmund gagne ce match, les choses pourraient devenir très intéressantes. Si Francfort l’emporte, ils ont presque la garantie d’une quatrième place.

Dortmund a joué contre la meilleure opposition non nommée Bayern cette saison; Je pense qu’ils ont assez de puissance de feu pour battre une excellente équipe de Francfort; Dortmund a tendance à lutter contre des équipes qui défendent leur vie contre elles et Francfort n’est pas une telle équipe. La ligne arrière de Francfort est solide, mais a perdu une tête expérimentée sous la forme de David Abraham. Alors que tout le monde se souvient de la nature lisse des buts des Eagles contre le Bayern, personne ne se souvient des occasions de but clairement manquées par le Bayern lors de la défaite des Bavarois contre Francfort.

Bien que l’attaque de Dortmund ne soit pas aussi dynamique que celle du Bayern (le Bayern a marqué 24 buts de plus que Dortmund en championnat), ils sont assez puissants. Cependant, Francfort a également une attaque puissante et ce match pourrait se résumer à une spéciale d’Erling Haaland, comme beaucoup de matchs de Dortmund ont tendance à le faire. Je donne l’avantage à Dortmund et je pense qu’en fin de compte, Dortmund terminera quatrième avec Francfort juste derrière eux.

Francfort prendra la cinquième place comme expliqué ci-dessus. Le sixième est une bataille entre une pléthore d’équipes dont Leverkusen (40 points), Union Berlin (38 points), SC Fribourg (37 points), Stuttgart (36 points) et Borussia Mönchengladbach (36 points).

Alors que Gladbach a battu Schalke lors de leur dernier match et a été un peu malchanceux de ne pas accumuler plus de points (ils ont battu Augsbourg 26-10 dans un match qu’ils ont perdu 3-1 par exemple), je crois toujours que la baisse depuis le départ de Marco Rose a été annoncé. n’a pas été interrompu. Ils doivent encore affronter le VfB Stuttgart, le Bayern (une équipe contre laquelle ils ont de bons antécédents), Francfort et Fribourg entre autres. Je peux voir Gladbach perdre tous ces matchs et finir en dehors du top six. La perte de Jonas Hofmann à un test COVID-19 positif pendant le service international n’aide pas du tout leur cas.

L’absence induite par COVID-19 de Jonas Hofmann pourrait-elle nuire aux chances du Borussia Mönchengladbach de se hisser dans le top six? Photo de Christian Verheyen / Borussia Moenchengladbach via .

L’Union Berlin a également une confrontation incroyablement difficile avec des matchs contre le Bayern, Dortmund, Wolfsburg et Leipzig encore à venir. Je pense que cette équipe, aussi brillante soit-elle, n’a plus rien à jouer, se garantissant plus ou moins sa survie (40 points suffisent généralement et ils sont proches). Ils donneront à tout le monde une période difficile, mais trop de tirages pourraient les manquer.

Cela quitte Leverkusen, Fribourg et Stuttgart. Leverkusen doit jouer au Bayern, à Dortmund et à Francfort. Je donnerais habituellement à Die Werkself le bénéfice du doute; cependant, je ne suis pas sûr que le licenciement de Peter Bosz mènera à un revirement immédiat de fortune pour eux. Leurs performances sont devenues de plus en plus terne de jour en jour.

Stuttgart quant à lui, mis à part le récent effondrement contre le Bayern (défaite 4-0) et un autre effondrement il y a quelques semaines contre Leverkusen (défaite 5-2), a semblé assez solide. Ils doivent jouer Leipzig, Dortmund et Wolfsburg avant la fin de la saison; cependant, leurs performances suggèrent qu’ils pourraient donner du fil à retordre à ces équipes.

Et enfin, concentrons-nous sur un favori des fans à Fribourg. Une tenue assidue avec un manager rusé en Christian Streich, ils surpassent constamment les attentes. Ils doivent affronter le Bayern et Frankurt avant la fin de la saison; néanmoins, le reste des agencements semble gérable. Si Fribourg parvient à battre Gladbach lors de son prochain match, ils peuvent viser un top six.

Dans l’ensemble, si Leverkusen se ressaisit après le limogeage de son entraîneur, ils sont probablement l’équipe la plus capable de prendre la sixième place. Cependant, avec la façon dont les choses se passent actuellement, je prédis un combat serré entre Fribourg, Stuttgart et Union, Fribourg devançant les deux autres.

Ainsi, mes prédictions pour le top six dans l’ordre sont les suivantes: Bayern, Leipzig, Wolfsburg, Dortmund, Francfort, Fribourg. Dites-nous ce que vous en pensez et, comme toujours, merci d’avoir lu!