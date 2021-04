Bundesliga News: Le Borussia Mönchengladbach a embauché Adi Hütter de l’Eintracht Francfort

Dans une nouvelle qui était attendue après la divulgation d’informations hier, le Borussia Mönchengladbach a officiellement annoncé qu’il avait embauché le manager de l’Eintracht Francfort, Adi Hütter, pour prendre les rênes du Borussia Park la saison prochaine.

L’entraîneur-chef actuel de Gladbach, Marco Rose, quitte son poste après cette saison pour succéder au Borussia Dortmund:

Hütter a fait un travail magnifique avec Die Adler depuis qu’il a succédé à Niko Kovac en 2018 et dirigera une équipe du Borussia Mönchengladbach dont la saison a été déraillée par la nouvelle que Rose, âgée de 44 ans, continuerait après la saison.

“Nous sommes ravis qu’Adi Hütter ait accepté de nous rejoindre”, a déclaré le directeur sportif de Gladbach, Max Eberl, sur le site du club. «Il est le meilleur entraîneur pour relever les défis et les objectifs que nous avons en tant qu’équipe et en tant que club de l’été et au-delà.

Le carrousel des entraîneurs de la Bundesliga se poursuivra maintenant alors que l’Eintracht Francfort sera à la recherche d’un nouveau skipper pour sa talentueuse équipe.