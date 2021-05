Bundesliga Season Awards: les plus grandes surprises, les plus grands perdants et plus encore!

La saison a été une montagne russe dans l’élite allemande, avec beaucoup à faire. Maintenant que la 34e journée est passée, nous pouvons revenir sur toute l’excitation et analyser ce qui s’est passé. Voici quelques-unes des plus grandes histoires de la saison de Bundesliga.

Plus grande surprise: Union Berlin

La plus grande surprise de cette saison doit être la petite mais puissante Union Berlin. Mené par Max Kruse, qui a inscrit un excellent 11 buts et cinq passes décisives cette campagne, cette équipe s’est qualifiée pour la compétition européenne, lors de la saison inaugurale de l’UEFA Europa Conference League. Ce n’était pas suffisant, mais dans leur deuxième saison dans l’élite, ils ont dépassé toutes les attentes. Le vétéran de l’Union Berlin, Christopher Trimmel, doit également être mentionné pour sa performance exceptionnelle à l’arrière droit cette année. Personne n’aurait pu imaginer qu’une équipe qui n’avait jamais été promue au sommet de la hiérarchie jouerait en Europe en l’espace de deux ans seulement. C’est dommage que les fans de l’Union n’aient pas pu assister à ces matchs en personne.

Le nouveau venu le plus intrigant: le VfB Stuttgart

Quelle saison pour le nouveau promu de Stuttgart. Après avoir obtenu de justesse une promotion en Bundesliga la saison dernière, cette équipe a dépassé toutes les attentes. L’équipe a atteint de nouveaux niveaux avec des joueurs tels que Silas Wamangutika, qui était de loin la meilleure recrue de la saison. L’attaquant d’origine autrichienne Sasa Kalajdzic a probablement été son plus impressionnant, marquant 16 buts et cinq passes décisives cette saison. L’Autrichien nous a tous surpris après avoir marqué un seul but en six matches en deuxième division la saison dernière. Relativement inconnu au début de cette saison, il aurait peut-être payé car il a surpris plusieurs équipes avec sa capacité de marquer.

Meilleur joueur: Robert Lewandowski

Ce serait un crime de nommer un autre joueur à la place de l’attaquant polonais. Il a une fois de plus prouvé qu’il était le meilleur attaquant du monde en ce moment. Le record autrefois imbattable de 40 buts détenu par Gerd Muller, a été battu par LewanGOALski en seulement 29 matchs. Il n’y a rien d’autre à dire ici, ce joueur restera dans les livres d’histoire.

BRISEUR DE RECORD! Robert Lewandowski du Bayern bat le record de tous les temps de Gerd Müller en Bundesliga pour une seule saison avec son 4⃣1⃣e de la campagne. #UCL pic.twitter.com/NpIiz10ch5 – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 22 mai 2021

Le plus décevant: Schalke 04

La saison de Schalke restera dans les mémoires pour toutes les mauvaises raisons. L’un des plus grands clubs de la Bundesliga et pourtant ils sont arrivés en dernier avec seulement 16 points à leur actif. Le pire de tout, ils ont terminé avec une différence de buts brutale de -61. Aussi drôle que cela puisse être de rire d’eux, nous devrions tous espérer une solide reprise pour leur club car ils jouent un rôle important dans l’écosystème du football allemand et ont une académie très prestigieuse qui produit certains des meilleurs talents allemands. Leroy Sane et Leon Goretzka sont tous deux des produits Schalke, pour n’en nommer que quelques-uns.

Nous ne pouvions pas remettre de prix à tout le monde, mais qui nous a-t-il manqué? Quelle récompense donneriez-vous à un joueur ou à une équipe. Faites le nous savoir dans les commentaires!