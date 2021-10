Bundesliga Watch: le Borussia Dortmund a porté un coup alors qu’Erling Haaland sort « plusieurs semaines »

De nombreux experts s’attendent à ce que le Borussia Dortmund soit la principale compétition du Bayern Munich pour la couronne de Bundesliga, mais le BVB devra se remettre sur les rails sans les services d’Erling Haaland pendant « plusieurs semaines » grâce à une blessure à la hanche subie par le phénomène norvégien.

Après avoir été embarrassé par l’Ajax 4-0 mardi en Ligue des champions, le Borussia Dortmund cherchera à redresser le navire Noir et Jaune contre Arminia Bielefeld ce week-end en Bundesliga :

L’absence de Haaland devrait créer plus d’opportunités pour Donyell Malen et Youssoufa Moukoko, qui seront chargés d’assumer une partie de la charge de but normalement portée par Haaland. Moukoko, cependant, souffre d’une blessure musculaire, ce qui pourrait entraver sa capacité à aider.

Même sans Haaland, le Borussia Dortmund a beaucoup de talent et devrait théoriquement être capable de traverser la tempête, mais ce ne sera pas facile. Après avoir affronté Bielefeld ce week-end, Dortmund affrontera Ingolstadt (DFB-Pokal – 26 octobre), FC Köln (Bundesliga – 30 octobre), Ajax (Ligue des champions – 3 novembre) et RB Leipzig (Bundesliga – 6 novembre).