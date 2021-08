Avec 28 jeux différents de 25 développeurs indépendants et à partir de 20 $, The Shorter Games With Worse Graphics Bundle sur itch.io est une célébration des petits jeux de petits studios qui refusent de faire partie de la culture de développement AAA de plus en plus problématique.

Le pack Shorter Games With Worst Graphics, qui se déroule maintenant jusqu’au 15 août sur itch.io, est en fait le deuxième tour d’un pack qui s’est initialement déroulé vers la fin de 2020. Comme l’original, ce nouveau pack est hébergé par CannibalInteractive, alias. Développeur Damien sur Twitter, et inspiré par un tweet viral publié en juin dernier par Jordan Mallory de Fanbyte. Le tweet, qui compte actuellement plus de 100 000 likes, se lit comme suit : “Je veux des jeux plus courts avec des graphismes pires créés par des gens qui sont payés plus pour travailler moins et je ne plaisante pas.”

Les « pires graphismes » sont subjectifs, bien sûr. L’horreur d’une personne est le chef-d’œuvre d’une autre. Mais les jeux du nouveau pack sont définitivement tous des expériences plus courtes de petites équipes. Personnellement, je pense que Cosmic Rain d’Expresso Studio, la combinaison de jeux de plateforme et de puzzle de correspondance illustrée ci-dessous, a l’air tout à fait charmant.

Cosmic Rain, associez trois choses, les autres restent les mêmes. Capture d’écran : Studios Expresso

Le jeu de puzzle narratif The Machine’s Garden du développeur Too Much Tomato n’a pas besoin de graphismes photoréalistes pour m’intriguer. Mon intérêt est piqué par un GIF animé.

Ce GIF, il m’appelle. Gif : Trop de tomates

Et n’oublions pas l’image en tête de cet article, qui nous parvient par le biais de la bande-annonce de Space Pirate Captain McCallery Episode 2: Pilgrims in Purple Moss du fabricant de jeux “low-poly pulp” Tales of the Renegade Sector. C’est une petite aventure de survie avec des visuels violets et bleu sarcelle qui me ramène à mes jours de surf sur les BBS pour les dernières versions de shareware.

Le pack Shorter Games With Worst Graphics Bundle semble être une belle façon d’étendre votre bibliothèque PC de 28 petits titres originaux qui n’ont pas besoin d’un conglomérat d’édition massif pour diffuser leur marque de joie particulière. Parce que oui, je veux des jeux plus courts avec des graphismes moins bons créés par des gens payés plus pour faire moins de travail.