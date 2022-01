Bundled Notes est (presque) la meilleure alternative à Google Keep

Google Keep est un excellent service de prise de notes, et il peut également servir d’application à faire, sans aucun doute. Mais même lorsque vous utilisez toutes les fonctionnalités d’organisation disponibles, comme les étiquettes, l’archivage et les couleurs, vous pourriez bientôt vous retrouver avec un gâchis enchevêtré difficile à défaire si vous ne faites pas attention. Si vous me demandez, des alternatives comme Notion ou Evernote peuvent rapidement devenir trop complexes pour un usage personnel pur, et c’est là qu’intervient l’une de mes applications Android indépendantes préférées : Bundled Notes.

Avantages

Notes et tâches dans une seule application, avec rappels Prise en charge des tableaux de style kanban Interface élégante et hautement personnalisable Éditeur de démarques intuitif avec formatage riche et sans limite de caractères Pièces jointes

Les inconvénients

Pas d’outils de dessin Pas d’options de partage Pas d’application iOS Accès à l’application Web et notes illimitées avec abonnement uniquement

Interface et gestion des notes

Le nom de Bundled Notes vous indique tout de suite ce qui se passe. Au lieu de suivre le chemin de Keep et de regrouper toutes vos notes, listes de contrôle et listes de tâches dans un seul écran d’accueil, uniquement différenciés par des étiquettes et des couleurs, Bundled Notes vous oblige à classer vos notes et tâches dans des ensembles de type dossier qui vous devez d’abord entrer avant de pouvoir interagir avec eux. Cela peut entraîner un peu plus de frictions lorsque vous voulez simplement noter quelque chose très rapidement, mais cela vous obligera à organiser vos notes dès le début. En tant que tel, l’écran d’accueil de Bundled Notes ne comprend que ces ensembles, avec des options de tri manuel ou alphabétique et une disposition en grille ou en carte. Un petit bouton plus dans chaque lot vous permet d’ajouter rapidement une note et vous pouvez créer des raccourcis sur l’écran d’accueil pour des lots individuels en appuyant longuement dessus. Sur Android 12, l’application prend même en charge le thème Material You, plongeant son interface dans une couleur basée sur votre fond d’écran.

En bas de l’écran, vous trouverez la pièce centrale qui vous permet de faire presque toute la magie : une barre d’action en bas avec un bouton flottant à droite qui vous permet de créer rapidement un nouveau bundle (ou note, lorsque vous’ re à l’intérieur d’un paquet). Un menu de trois lignes à gauche de la barre vous donne accès aux détails de votre compte, aux paramètres, aux options de mise à niveau et aux préférences de thème. La barre vous permet en outre d’afficher tous les fichiers et photos que vous avez ajoutés à vos notes, ce qui facilite la gestion de votre stockage. Il existe également un raccourci rapide pour afficher tous vos rappels à venir et passés, vous offrant une sorte de calendrier si vous utilisez l’application comme liste de tâches.

La barre inférieure est très légèrement différente dans les ensembles, vous offrant des options de configuration, un raccourci vers les notes archivées et un bouton de recherche. Les options de configuration pour les bundles sont étendues et l’une des raisons pour lesquelles Bundled Notes est si flexible pour différents cas d’utilisation. Vous pouvez utiliser la barre inférieure pour basculer entre une vue de grille de type Google Keep avec deux rangées de notes côte à côte, ou une vue de carte qui prévisualise une note par ligne – un peu comme la mise en page compacte, qui réduit simplement la vue de carte un peu.

En fonction de l’utilisation pour laquelle vous utilisez un ensemble, vous pouvez activer une liste classée, vous montrant l’ordre numéroté de vos notes – utile si vous utilisez un ensemble pour classer vos films, jeux ou, je ne sais pas, téléphones Android préférés. . Si nécessaire, vous pouvez également afficher les dates de création et de modification des notes. Des éléments de base tels que l’épinglage des notes en haut, l’archivage et la sélection multiple pour les actions en masse sont également intégrés. Les actions de balayage gauche et droite configurables facilitent l’accès à ceux-ci.

Au contraire, il y a peut-être trop d’options – vous pouvez facilement vous laisser submerger et vous perdre dans la mer de paramètres disponibles. Mais une fois que vous avez tout testé et décidé pour quoi vous avez besoin d’un forfait, vous devriez être installé avec un système qui fonctionne parfaitement pour vous, et seulement pour vous. Il n’y a que peu d’applications qui vous offrent autant de flexibilité, et il y a une courbe d’apprentissage qui s’y rattache.

Ensuite, il y a les balises, qui offrent une toute autre couche d’organisation et d’automatisation. Vous pouvez créer de nouvelles balises en haut d’un lot à l’aide du bouton plus. Ici, vous pouvez choisir un nom, une couleur et le définir comme balise par défaut pour les nouvelles notes ou non.

Tâches et tableaux kanban

Les balises sont idéales pour organiser les notes en différentes catégories, mais elles sont encore plus puissantes lorsqu’il s’agit de tâches. Vous pouvez faire en sorte que les notes groupées ajoutent automatiquement des coches ou des boutons d’archive aux notes avec certaines balises, ce qui facilite la transformation d’un ensemble en une petite application à faire pour un projet ou simplement pour des choses générales de tous les jours.

Galerie d’images (1 images)

Trier manuellement par priorité et utiliser des rappels est ce qui fonctionne le mieux pour moi

Si vous souhaitez accélérer les choses, vous pouvez également ajouter des boutons « permuter les balises » aux notes, ce qui permet de déplacer facilement une note à travers différentes étapes, comme d’une balise « Planification » à une balise « Faire », puis à une autre appelée « Terminé. » Ceci est complété par une option dite de vue kanban, qui vous permet de transformer les balises en un tableau de planification horizontal inspiré de la méthode kanban. Avec cela, vous pouvez facilement visualiser la progression des tâches et des projets à long terme. Si vous me demandez, l’implémentation de Bundled Notes pour Android est parmi les meilleures que j’ai jamais vues pour ce type de carte horizontale, même si elle est un peu cachée et prend un certain temps pour être correctement configurée.

Si vous n’aimez pas ce style de tableau kanban, vous pouvez toujours utiliser des balises pour organiser les tâches. Vous pouvez trier vos tâches selon un ordre de balises que vous avez choisi vous-même, de sorte que toutes vos tâches soient étiquetées « urgentes » en haut de votre lot, par exemple. Bundled Notes est vraiment flexible en matière d’organisation et vous pouvez créer presque tous les flux de travail auxquels vous pourriez penser.

Google Keep propose également des options rudimentaires pour ordonner et trier vos tâches, mais plus les choses deviennent complexes, plus il devient difficile de rester au top de vos listes de tâches, en particulier lorsque vous avez plusieurs tâches compliquées qui nécessitent des descriptions détaillées. Croyez-moi, j’ai essayé.

La seule chose qui me manque vraiment de Keep est l’intégration de Google ou Nest Home, qui vous permet de gérer votre liste de courses en utilisant uniquement votre voix.

Éditeur de notes

Les notes groupées sont tout aussi impressionnantes lorsqu’il s’agit de notes individuelles. Alors que Google Keep propose une mise en forme super basique pour créer des listes et autres, Bundled Notes est un éditeur de texte à part entière avec une prise en charge riche des liens. Il prend en charge l’édition de démarques, ce qui vous permet d’utiliser un ensemble d’instructions et de symboles dans le texte pour appliquer le formatage dont vous avez besoin. Avec un peu de pratique, je le trouve plus rapide et plus intuitif que les autres types d’éditeurs. L’application Android Bundled Notes propose également une barre inférieure dans laquelle vous pouvez sélectionner des options de formatage, si vous le préférez. Vous pouvez créer des en-têtes, mettre du texte en gras ou en italique, ajouter des coches, créer des guillemets, des liens et du code.

Lors d’un lien vers un site Web dans une note, un lien riche sera créé avec une vignette et le titre de la page en question, visible directement dans le bundle de niveau supérieur, où il est même possible de l’ouvrir ou de copier l’URL sans entrer le noter lui-même. Il en va de même pour les images et les fichiers joints – c’est vrai, vous pouvez ajouter des images pertinentes, des fichiers PDF et tout ce à quoi vous pouvez penser à une note, les données étant enregistrées dans Bundled Notes (limité à 10 Go max pour les utilisateurs Pro).

Application Web

L’application Web réservée aux abonnements copie à peu près tout ce que l’application Android propose également, bien qu’elle s’adapte parfaitement à l’espace supplémentaire offert par un écran plus grand. Selon l’espace horizontal dont vous disposez, l’interface peut s’étendre pour faire de la place jusqu’à trois colonnes, avec un accès instantané à tous vos paquets sur la gauche, à toutes les notes d’un paquet au milieu et à l’éditeur de notes sur le à droite. Sur les écrans plus petits, les notes s’ouvrent sous forme de pop-up.

L’interface kanban parvient vraiment à briller ici car l’application Web peut afficher des colonnes les unes à côté des autres. Cela rend beaucoup plus facile d’évaluer des projets plus importants.

L’application Web peut également être utilisée sur des tablettes et des téléphones, donc si vous avez un appareil qui ne prend pas en charge l’application Android, l’application Web peut être une solution provisoire. Cependant, il ne prend pas en charge les rappels.

Prix

Étant donné que Bundled Notes n’a pas de société de plusieurs milliards de dollars derrière elle qui subventionne les coûts, vous devrez être prêt à payer une somme modique pour profiter de toutes les fonctionnalités du service. Aux États-Unis, vous pouvez obtenir la version complète pour 1,89 $ par mois ou 17,99 $ en cas de paiement annuel, bien que les prix diffèrent un peu au niveau international en fonction du revenu moyen et des taux de change.

Galerie d’images (1 images)

Le paiement des frais vous donnera accès à l’application Web, à des forfaits et des notes illimités (limités à 6 forfaits avec 400 notes dans la version gratuite) et à 10 Go de stockage de compte avec une taille de fichier maximale de 200 Mo chacun, ainsi qu’à des rappels récurrents.

Perspectives

Contrairement à la stagnation de Google Keep, Bundled Notes est encore un jeune projet et actuellement développé par une seule personne. Bien qu’une expansion de la main-d’œuvre soit prévue, ces choses prennent du temps et nous devrons donc également attendre un peu plus longtemps pour certaines fonctionnalités prévues.

Pour un, Prise en charge iOS n’arrivera qu’au premier trimestre 2022. Au début, l’application prendra en charge l’édition et l’affichage de tout ce qui est disponible dans ses homologues Android et Web, mais les options de personnalisation et les rappels arriveront plus tard. UNE version macOS basé sur le même code est également prévu.

Une fois cette fondation posée, le développeur souhaite également se pencher sur partage et collaboration – ce qui est logique, puisque Bundled Notes atteindra beaucoup plus de personnes dès que le support iOS sera disponible, et personne n’aura à se soucier des téléphones que possèdent ses collaborateurs. À un moment donné, le développeur souhaite également implémenter options d’importation pour déplacer toutes vos notes d’un autre service. Prise en charge du dessin et du stylet est une autre chose que le développeur étudie, mais c’est encore plus loin.

Le développeur prévoit également de source ouverte certains composants de toutes ses applications (Android, iOS et le Web). Cela permettra à toute personne intéressée d’aider au développement, mais il sera également possible de réutiliser des éléments comme l’éditeur de démarques pour ses propres projets.

Verdict

Bien sûr, il est difficile de dire qu’une application est la meilleure pour tout le monde. Les préférences sont différentes et, bien que certaines personnes puissent facilement vivre sans outils de dessin, sans partage, sans application iOS et sans intégration de Google Home, ces facteurs pourraient être des facteurs décisifs pour d’autres. Cela dit, je pense toujours que Bundled Notes devrait faire l’affaire pour beaucoup, en particulier les gens comme moi qui se heurtent aux limites organisationnelles de Google Keep et ne veulent pas d’une uber-application à part entière comme Notion (qui est un excellent multi-plateforme gratuit alternative, mais je l’ai trouvé trop complexe pour mon cas d’utilisation).

Contrairement à de nombreux autres services, Bundled Notes permet également la personnalisation. Cela peut être un peu écrasant lorsque vous commencez, mais les possibilités sont infinies, et vous pouvez fondamentalement définir des règles complètement différentes pour différents bundles, faisant de Bundled Notes un outil fourre-tout pour les notes, les projets et les listes de tâches.

Étant donné que les notes groupées peuvent m’éviter des heures de frustration lorsque j’essaie d’organiser mes notes, mes listes de tâches et mes pensées, j’ai l’impression que 1,89 $/mois ou 17,99 $/an sont un investissement qui en vaut la peine. Il existe également un essai gratuit pour ceux qui sont sur la clôture, et la version gratuite est déjà assez puissante en soi si vous n’avez pas besoin de l’application Web.

