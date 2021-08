Bungie ajoute des munitions primaires infinies à la saison 15 de Destiny 2

Capture d’écran : Bungie

Les munitions primaires ont été pénibles dans Destiny 2 depuis la sortie du jeu. Les joueurs ne manquent presque jamais, sauf pour les rares exceptions où ils le font et l’inutilité des mécanismes se transforme en frustration. Heureusement, Bungie a finalement pris la décision radicale de s’en débarrasser complètement. Plus de tireurs devraient se sentir enhardis à faire de même.

“Le manque de munitions principales n’a jamais été tactiquement intéressant”, a écrit Chris Proctor, responsable de la fonction armes, dans le dernier article de This Week At Bungie. « S’épuiser dans du contenu PvE difficile ou parce que vous étiez en larmes en PvP était une expérience étrange et parfois frustrante à laquelle nous aimerions ne soumettre personne à l’avenir. »

Les munitions principales dans Destiny 2 vous permettent de manger lentement dans les réserves tout en fauchant des hordes d’extraterrestres. Cependant, vous en manquez rarement, car à peu près tous les trois ou quatre éliminations entraînent plus de munitions primaires. Mais quand vous manquez de cibles, vous n’avez pas de chance. Le jeu le sait, vous finirez donc par réapprovisionner les réserves de munitions primaires et secondaires après une attente suffisamment longue.

Il n’y a jamais eu de véritable stratégie autour de la rareté des munitions. Au lieu de cela, cela ressemble à un vestige obsolète de la façon dont les tireurs faisaient des choses qui ne correspondent pas au rythme réel et de ce qui est amusant dans le combat de Destiny. Lorsque la saison 15 sera lancée la semaine prochaine, le 24 août, les joueurs pourront enfin continuer à tirer à leur guise, comme le voyageur l’avait prévu. (En relation: Bungie a confirmé ce matin que la prochaine saison se concentrera sur le retour de la reine éveillée et de la sœur du corbeau, Mara Sov).

Je peux pleinement respecter, et beaucoup apprécier, lorsque les tireurs se penchent sur la pénurie de munitions pour changer la façon dont les gens gèrent le combat. Mais je suis aussi tout à fait pour que les développeurs l’abandonnent quand cela n’ajoute rien vraiment. Les munitions infinies étaient l’un de mes aspects préférés du hit paranormal de Remedy en 2019. Ses munitions en constante régénération encourageaient les joueurs à être plus agressifs et à se concentrer sur l’expérimentation de leur arsenal surnaturel plutôt que d’accumuler des clips ou de se cacher derrière une couverture. C’est aussi quelque chose que j’ai adoré dans le Mass Effect original, qui utilisait un mécanisme de surchauffe plutôt que des limites strictes sur les réserves de munitions. Cela rendait les combats moins répétitifs et ressemblait plus à de la science-fiction. Dommage que BioWare l’ait abandonné pour le remasterisation de la trilogie légendaire.

En fait, les munitions infinies étaient le gadget derrière l’une des meilleures armes du Destiny original : Ice Breaker. Le fusil de sniper exotique n’était pas une arme principale, mais il avait des munitions qui se régénéraient au fil du temps. La chose a frappé comme un camion, et chaque fois que vous l’avez sortie à la rigueur, il lui restait toujours quelques balles. Cela n’a pas non plus cassé le jeu. Il était en fait responsable de bon nombre de mes échanges de tirs les plus mémorables lors du premier match. Je prie pour que Bungie décide un jour de le ramener. Mais, pour l’instant, des munitions primaires infinies suffiront à me dépanner.