Bungie ajoute un masque de jeu d’oie sans titre à Destiny 2

Bungie a changé le fonctionnement de la célébration annuelle du Festival of the Lost Halloween de Destiny 2 cette année, tout en ajoutant un nouveau fusil à impulsion et une armure de dinosaure écailleuse. Mais ce masque Untitled Goose Game est tout ce qui compte.

Le masque Honk Moon est la vie, et aussi un clin d’œil amusant au jeu indépendant à succès de 2019 sur la traîne des humains comme une oie qui ne fermera pas la bouche. Je ne peux pas décider si c’est une horreur corporelle adorable ou low-poly, mais je l’aime tout de même. Alors bravo à toi, Bungie, pour avoir trouvé un moyen infaillible de me faire revenir à Destiny et passer la semaine prochaine à chercher assez de bonbons pour l’acheter.

Pour ceux qui ne connaissent pas le Festival of the Lost, il s’agit d’un événement saisonnier de plusieurs semaines où Bungie décore la dernière ville de Destiny 2 avec des toiles d’araignées, des lanternes Jack-o’ et des glyphes effrayants. Les années précédentes, l’événement tournait autour de la forêt hantée, une version remixée de la forêt infinie où les joueurs étaient chassés par la puissante ruche.

Cette année, le nom du jeu est Haunted Lost Sectors. Les joueurs forment des cercles d’invocation pour faire naître des Headless Ones, AKA Hive Knights with Pumpkin Heads. Candy, alias éclats colorés, pleut de leurs corps lorsque vous les tuez. Une fois que vous avez tué le boss final, vous débloquez un coffre contenant du butin ainsi que des pages d’une histoire d’horreur perdue depuis longtemps. Donnez vos friandises à Eva à la tour et vous obtiendrez toutes sortes d’autres cadeaux en retour, y compris le masque Space Goose.

C’est le tarif standard de Destiny 2, mais habillé avec suffisamment d’ambiances étranges et festives pour en faire une diversion amusante par rapport au reste du jeu, et pas totalement ingrate. Le Festival of the Lost est le moment idéal pour récupérer les armes passées de l’événement que les joueurs ont peut-être manqué, comme Braytech Werewolf, un excellent fusil automatique qui est très amusant si vous l’obtenez avec l’avantage Fourth Time’s the Charm.

Le nouveau pistolet de cette année est le fusil à impulsion percutant, Jurassic Green. Je ne suis pas super chaud pour le moment, mais le premier que vous obtenez d’Eva roule avec l’avantage Adrenaline Junky que Bungie a dit qu’il serait bientôt poli. Conformément au thème des dinosaures, qui a remporté le concours d’enquête auprès des joueurs plus tôt cette année, il existe également un nouvel ensemble d’armures préhistoriques Eververse. C’est soigné et peut être acheté avec Bright Dust si vous ne voulez pas débourser 15 $.

Le masque Honk Moon en revanche ? Inestimable.