Bungie ajuste des tonnes de capacités de personnage de Destiny 2 la saison prochaine

Dans Destiny 2, quelques instants sont plus exaspérants que de voir un Titan vous charger dans le Creuset et appuyer sur le bouton de mêlée, s’attendant à ce que votre personnage sorte un couteau de lancer mortel – et à la place, regardez votre Gardien s’engager dans une attaque au couteau beaucoup moins efficace , vous mettant dans une position idéale pour vous faire effacer par un coup de fusil de chasse. Heureusement, à partir de la saison prochaine, il est possible qu’aucun joueur de Destiny 2 ne connaisse à nouveau une telle déception.

À partir de la saison 15, Bungie institue un changement qui permettra aux joueurs de séparer leurs capacités de mêlée “chargées” – celles qui existent sur un temps de recharge, comme le couteau de lancer du chasseur – et leur attaque de mêlée standard et non chargée (essentiellement juste en frappant un ennemi pour une quantité moyenne de dégâts) sur différentes entrées. C’est l’un des nombreux changements apportés aux capacités des joueurs que Bungie a détaillés dans son article de blog This Week At Bungie, dont la plupart verront des améliorations et des nerfs appliqués aux grenades, aux attaques de mêlée et aux Super capacités la saison prochaine.

Bien que le changement de mêlée soit un bon ajustement, ce sont les nombreux ajustements de la vitesse et des dégâts des capacités qui auront un effet majeur sur Destiny 2 dans la saison 15. Bungie ajoute des pénalités pour glisser sur le champ de bataille, par exemple, ce qui est un tactique majeure dans les matchs PvP en particulier. De nombreux joueurs utilisent la capacité de glissement à courte portée pour combler les écarts, couvrir et frapper des adversaires sans méfiance, et vous verrez souvent des joueurs qui ne font que glisser tout au long d’un match. Bungie cherche à réduire l’avantage de la glisse, et dans la saison 15, vous encourez une pénalité pour la stabilité de l’arme et une augmentation de la propagation des plombs de fusil de chasse lorsque vous glissez, ce qui en fait un compromis tactique pour frapper la terre.

Bungie a récemment apporté des modifications à une multitude de capacités Stasis, les nouveaux pouvoirs introduits dans l’extension Beyond Light, pour les équilibrer dans l’arène PvP connue sous le nom de Crucible. Certains de ces réglages sont, euh, à nouveau modifiés dans la saison 15. Hunters ‘Silence et Squall Supers sont légèrement plus efficaces – ils génèrent un tourbillon glacial qui suit les joueurs, mais actuellement, ce tourbillon se déplace si lentement que la plupart des joueurs en grande partie l’ignorer. La vitesse de la rafale est augmentée pour la rendre un peu plus menaçante, et Bungie augmente la vitesse et le suivi de la capacité de mêlée Stasis des chasseurs, Withering Blade, qui a déjà vu un nerf que Bungie dit maintenant être un peu trop.

Pour les Titans, la vitesse de l’attaque de mêlée Shiver Strike qui fait partie du Glacial Quake Super est améliorée, la portant à 25%. C’est en réponse au ralentissement du mouvement dans un patch précédent. Lorsque Stasis est arrivé pour la première fois sur les lieux, les Titans ont pu utiliser Shiver Strike pour parcourir les cartes PvP. Le nerf précédent a diminué cette capacité, mais Bungie dit qu’il est allé trop loin et que l’augmentation de la vitesse devrait rendre l’attaque plus viable et se sentir mieux.

Enfin, Warlocks’ Stasis Super est un peu atténué. Actuellement, Winter’s Wrath Super est suffisamment puissant pour que les Warlocks puissent facilement éliminer d’autres joueurs, même s’ils utilisent également leur Super – Winter’s Wrath permet au Warlock de geler l’adversaire puis de le briser en un seul coup, généralement à une distance assez importante. Bungie rend Winter’s Wrath moins efficace contre les Supers de mêlée à courte portée qui obligent les joueurs à réduire l’écart sur un adversaire afin de faire des dégâts, ce qui devrait donner aux autres joueurs plus de chances de se battre contre les Shadebinder Warlocks. Dans la saison 15, si vous utilisez un Super de mêlée, un sorcier utilisant Winter’s Wrath devra vous geler et vous briser deux fois pour vous tuer, au lieu d’une seule.

De nombreux autres changements sont également à venir, au-delà des ajustements apportés à Stasis. Les ajustements et les nerfs à venir pour la classe Dawnblade de Warlocks, qui domine actuellement dans l’arène PvP, se démarquent sur la liste. Le chargement de Dawnblade “au sommet de l’arbre” favorise les joueurs qui se battent en l’air, transmettant une capacité d’esquive qui permet aux joueurs de se déplacer en l’air pour éviter les tirs entrants et devenir très difficile à gérer. Bungie nerf quelque peu certaines de ces capacités de Dawnblade de l’arbre supérieur, tout en augmentant la dépendance de la sous-classe au combat aérien, ce qui devrait obliger les démonistes à développer un peu plus de compétences pour utiliser la classe à son plein potentiel. Les ajustements augmentent le temps de recharge du tableau de bord aérien afin que les joueurs ne puissent pas les utiliser aussi souvent, réduisant le rayon de suivi et d’explosion de la capacité de mêlée Feu céleste des Warlocks et obligeant les joueurs à apparaître sur le radar ennemi chaque fois qu’ils utilisent leur “Heat Rises” aéroporté. chamois.

Vous pouvez consulter le reste des changements de Bungie dans son article de blog. La saison 15 commence dans Destiny 2 le 24 août, qui est également la date de la prochaine vitrine de Destiny 2 de Bungie. Cela devrait fournir de nombreuses nouvelles informations sur les saisons à venir et la prochaine extension à venir du jeu, The Witch Queen, qui devrait être lancée au début de 2022.

