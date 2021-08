Bungie annonce une autre grande femme dans Destiny 2

“Mec, je n’avais pas réalisé que c’était à quoi elle ressemblait lmao. bon pour elle » -Patricia Hernandez, Kotaku EIC

Aujourd’hui, Bungie rejoint fièrement les rangs de Capcom, FromSoftware et d’autres amoureux des grandes dames du monde entier. La prochaine extension de Destiny 2 met en vedette la Hive Witch Savathun, un méchant majeur de longue date de la partie de la tradition que je connais réellement (demandez-moi quelque chose sur la logique de l’épée), et Bungie n’a pas perdu de temps à publier publiquement sa taille (21 pieds, bien plus du double de l’obsession cornée de l’année précédente, Lady Dimitrescu) sur Twitter dot com. Si vous vous demandez pourquoi, laissez-moi vous expliquer.

De grandes femmes! Vous en avez entendu parler ? Non? Eh bien, laissez-moi vous dire. Elles sont comme des femmes normales, mais bien plus grosses ! Et ils remplissent une fonction sociale importante: laisser les femmes homosexuelles et les hommes hétérosexuels se lier à leur amour mutuel pour ces filles dégingandées, jusqu’à ce qu’un mec pousse inévitablement trop loin sur le principal et que tout le monde se sente bizarre.

Les jeunes filles massives ne sont en aucun cas une nouveauté dans la fiction, ni dans les jeux vidéo. Les femmes imposantes existent depuis la naissance de horny. Cependant, au cours de la dernière année, nous avons vu le Ll/Mvgr (Lofty lasses par version majeure du jeu vidéo) augmenter de manière exponentielle. Avant, on en recevait un par an au mieux ! Et souvent, s’il y en avait plus d’un, il s’agissait de plusieurs gonzesses dégingandées dans le même match. Mais avec l’avènement de Twitter et la nouvelle capacité des gens à prononcer publiquement avec qui ou avec quoi ils veulent coucher à tout moment, le marché gargantuesque des amoureux des filles a été révélé et rapidement cédé.

Bien qu’il y ait eu une augmentation du nombre de longues dames faisant proliférer le média, je pense qu’il serait tout aussi exact de dire que les marques deviennent de plus en plus particulières dans leur utilisation du marketing excitant. Il y avait toujours un certain embarras ou malaise autour du fait que le marketing était basé sur le fait d’avoir des femmes chaudes partout, mais cet embarras a été remplacé par la cooptation par les entreprises de la positivité sexuelle, généralement queer. Les responsables marketing ont vu des femmes queer, comme l’ancienne correspondante de Hornt Ash Parrish, publier leur entreprise sur main, et ont depuis décidé qu’il n’y avait certainement pas de différence de ton significative entre les femmes queer susmentionnées et le twitter officiel d’un grand éditeur de jeux vidéo parlant d’obtenir leurs roches désactivé.

Le marketing des jeux vidéo a toujours été assoiffé et étrange – les filles de stand, les armures de seins et les modèles de personnages qui craquent les côtes me viennent immédiatement à l’esprit – mais cela n’a jamais été aussi spécifique. Le marketing corné d’autrefois se penchait sur une sorte de hotness générique et traditionnel: gros cul, gros seins, cheveux longs, petite silhouette. Ici et là, vous obteniez une femme sexy qui n’était pas comme les autres filles, ce que vous pouviez dire parce qu’elles ressemblaient à des lesbiennes mais ne l’étaient pas. Mais maintenant, en 2021, vos fétiches particuliers (oui, même cher lecteur) sont devenus des points de données utilisés pour générer de manière algorithmique le marketing de femme sexy le plus plausiblement déniable possible.

G/O Media peut toucher une commission

Bienvenue dans le futur, ça craint.