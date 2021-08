Bungie désactive les exotiques Hunter et Titan dans Destiny 2 en raison d’avantages concurrentiels “non intentionnels”

in

Bungie a temporairement désactivé les deux Machines à danser radieuses Armure de jambe de chasseur et les Titans Caresse de dieu ver dans Destin 2 après sa découverte, les deux conféraient des bonus non intentionnels aux joueurs des modes Crucible et Gambit.

Les Radiant Dance Machines (un nouveau Hunter exotique) ont été désactivées dans les modes Crucible et Gambit, car elles permettaient aux Hunters d’esquiver “un nombre de fois imprévu” dans les modes compétitifs. Pour le dire simplement, cela donnait aux chasseurs la possibilité de simplement plonger dans l’arène, évitant les tirs des autres gardiens et obtenant un avantage injuste et leur permettait également de charger leurs Supers très rapidement.

“En raison d’un problème qui permet aux chasseurs d’esquiver un nombre involontaire de fois de suite, nous avons temporairement désactivé l’armure de jambe Radiant Dance Machines Exotic Hunter dans Gambit et toutes les activités PvP”, a déclaré Bungie dans un tweet.

Ailleurs, nous avons vu les gantelets exotiques Wormgod Caress des Titans entièrement désactivés, y compris dans le contenu solo/coopératif. Ils ont été complètement désactivés “en raison d’un problème où les Titans pouvaient involontairement faire de gros dégâts avec leurs marteaux de lancer”.

Cette semaine, nous en avons appris plus sur la prochaine extension de Destiny 2, Witch Queen.

La reine des sorcières est livrée avec une zone appelée le monde du trône de Savathun qui abrite les nouveaux gardiens de la ruche Lucent qui brandiront la lumière contre vous, et ils ont leurs propres fantômes de la ruche. Ils seront donc quelque chose à affronter.

Vous pouvez vous attendre à ce que de nouvelles armes soient utilisées contre eux, comme le Glaive qui est une arme de mêlée. Afin de l’acquérir ainsi que certaines des autres nouvelles armes, vous utiliserez un nouveau système d’artisanat. Vous pourrez forger toutes les armes The Witch Queen et Seasonal, et le système sera plus polyvalent que le système Umbral – il vous permettra même de rechercher des avantages spécifiques.

Lancement de la reine des sorcières 22 février 2022 – et Season of the Lost est maintenant en ligne dans le jeu.