Bungie désactive Telesto de Destiny 2 suite aux essais du bug d’Osiris

Image : Bungie

Le pistolet qui continue de briser Destiny a encore frappé. Bungie a annoncé qu’il mettait à nouveau le fusil à fusion exotique Telesto hors ligne dans les activités PVP après que les joueurs de Destiny 2 ont été surpris en train d’exploiter un nouveau bug pour démolir leurs adversaires dans le mode compétitif Trials of Osiris de retour de cette semaine.

“En raison d’un problème, nous avons désactivé le fusil à fusion Telesto Exotic dans toutes les activités Crucible et Gambit et le mod Thermoclastic Blooming Artifact dans toutes les activités”, a annoncé Bungie sur Twitter.

Le “problème” en question est que les joueurs ont découvert qu’ils pouvaient utiliser Telesto pour obtenir des supers presque immédiats et illimités, des capacités de joueur puissantes qui renverseront le cours de n’importe quel match en un clin d’œil. Normalement, cela prend plusieurs minutes et beaucoup de victimes pour obtenir une super charge. Les joueurs de Telesto le faisaient presque immédiatement.

C’est parce que son mécanisme de projectile de fusion complexe est entré en collision avec le mod Thermoclastic Blooming de cette saison d’une manière étrange. Le mod génère un Orb of Power, qui charge les supers joueurs, chaque fois qu’un ennemi est détruit avec une attaque Stasis ou Solar. Il s’est également avéré que les mini-bombes à retardement créées par Telesto étaient des ennemis, permettant aux joueurs de tirer avec le fusil à fusion sur un objet, de regarder ses détonateurs de projectiles apparaître, puis de les tirer rapidement pour générer un tas d’orbes et obtenir leurs supers tout de suite. .

Voici comment fonctionnait le problème infini de l’Orb of Power en temps réel :

Les rapports d’une nouvelle triche à gain automatique des essais d’Osiris ont commencé à se répandre immédiatement et Bungie a agi rapidement et a mis l’exploit hors ligne. Mais ce n’est pas la première fois que Telesto agit ainsi. En fait, il est déjà tristement célèbre dans la communauté Destiny en tant que pistolet le plus buggé du jeu, en partie parce que le jeu semble continuer à enregistrer ses projectiles comme ennemis.

G/O Media peut toucher une commission

Telesto est initialement revenu dans l’extension Taken King de 2015 et a été transféré à Destiny 2 lorsque Forsaken a chuté en 2018. L’activité Blind Well de cette extension obligeait les joueurs à remplir les compteurs de progression en battant les ennemis. Ils ont rapidement découvert qu’ils pouvaient simplement tirer sur Telesto à la place. Le pistolet a également été utilisé pour traverser la ligne d’arrivée dans les courses de ménagerie, s’est parfois imposé par rapport à d’autres modèles d’armes à feu et a été au centre d’un autre super problème infini en 2019. La liste est longue.

Ce bilan a également fait du fusil à fusion l’un des plus grands mèmes de Destiny. “Nous sommes depuis plus d’une semaine dans une méta-saison de fusil Fusion et Telesto n’a encore rien cassé”, a écrit l’utilisateur WildBilly2 sur le subreddit du jeu il y a un peu plus d’une semaine. Le message a depuis été mis à jour : « Whelp ! »

A écrit un autre joueur: “À ce stade, si le boss final du donjon du 30e anniversaire n’est pas un Telesto sensible avec la puissance de tous les bugs qu’il a accumulés au cours des 5 à 7 dernières années, je serai très déçu.”