Bungie devrait ramener le contenu de l’ancien Destiny 2 pour les nouveaux joueurs

Récemment, ma fiancée et moi avons commencé à jouer à Destiny 2 ensemble. Nous recherchions un jeu coopératif avec beaucoup de choses prenant en charge le jeu croisé et la sauvegarde croisée. D’une manière ou d’une autre, je l’ai convaincue d’essayer Destiny 2. Jusqu’à présent, nous avons passé un bon moment. Cela a été excellent de revenir dans le jeu après des années d’absence. Mais revenir à Destiny 2 en tant que joueur expérimenté aux côtés d’une recrue a mis en lumière un problème : Destiny 2 ne respecte pas son propre récit. Avec une grande partie du passé manquant, il est difficile pour un nouveau joueur de se rattraper sans sauter sur YouTube.

En 2020, Bungie a purgé beaucoup de contenu de Destiny 2. Cela comprenait des scénarios et des lieux entiers. La campagne originale de Destiny 2, la guerre rouge ? Disparu. Les extensions et événements passés qui ont fait avancer le récit global du jeu ? Supprimé. Des lieux qui étaient autrefois très importants dans l’histoire de Destiny, comme la Ferme ? Supprimé. Et bien que le jeu passe un certain temps à expliquer vaguement ce qui s’est passé, si vous voulez réellement connaître tous les détails, vous devrez vous rattraper via des vidéos YouTube ou des articles de blog. Pas une situation idéale.

Et avec plus de contenu qui partira bientôt en février, ce problème ne fera qu’empirer. Si Bungie se soucie de raconter des histoires dans Destiny (et sur la base de tous les livres de traditions enterrés dans le jeu, ils le font), alors il est temps de commencer à laisser les joueurs découvrir ce contenu passé, même s’il revient sans aucune récompense ni butin spécifique.

Actuellement, l’expérience du nouveau joueur est mauvaise et pas seulement parce que certaines personnes sont piégées dans un jeu télévisé cosmique, incapables de progresser tant que des joueurs plus forts ne viennent pas les sauver. (Bien que cela craint aussi.) Si vous voulez réellement comprendre ce qui se passe, qui sont tous ces personnages et de quoi ils parlent, Destiny 2 ne vous offre pas grand-chose en termes de contexte.

La principale stratégie que Bungie semble utiliser est d’offrir une fonction de chronologie dans le menu du jeu qui vous permet de lire des textes de présentation sur des saisons spécifiques et des événements DLC. C’est sympa, mais ça manque de beaucoup de détails. Et lire sur la guerre rouge est beaucoup moins convaincant que d’y jouer, ce que vous ne pouvez pas faire en 2021. La nouvelle expérience de joueur est particulièrement mauvaise pour les joueurs free-to-play, qui ont maintenant très peu de contenu avec lequel jouer, et la plupart existent sans aucune accumulation narrative en dehors d’une fonction chronologique limitée.

Lorsque je rôde dans les divers forums, sous-titres et communautés de médias sociaux de Destiny, je vois souvent des joueurs proposer une réponse aux personnes qui demandent de l’ancien contenu ou des informations sur l’histoire avec une réponse qui se résume à « Regardez des vidéos YouTube ». Ce n’est pas une bonne solution, même s’il existe des créateurs de contenu qui créent d’excellents résumés et vidéos d’histoire. Beaucoup de gens aimeraient jouer à certaines de ces campagnes et missions plus anciennes, pour découvrir l’histoire eux-mêmes dans le bon ordre. Mais ce n’est pas possible.

Bungie dit que tout ce contenu ancien et supprimé, qui fait maintenant partie du Destiny Content Vault, pourrait un jour revenir dans le jeu. Mais jusqu’à présent, seuls quelques éléments de contenu hérité sont revenus, comme « Vault of Glass », ce qui est en soi agréable. J’ai beaucoup apprécié ce raid à l’époque. Mais j’espère aussi que d’autres morceaux du récit narratif de Destiny 2 reviendront dans le futur, même si ce contenu ne contient aucune récompense ni nouvel équipement et est totalement facultatif à télécharger. Bien que je sache que de nombreux joueurs essaient simplement de maximiser leur niveau de lumière chaque année, je suis ici pour profiter du jeu complet, y compris ses missions axées sur l’histoire, que j’augmente ou non certains nombres. Ce serait également agréable de laisser enfin les nouveaux joueurs de Destiny 2 avoir la chance de travailler à travers la guerre rouge et d’autres morceaux de contenu voûté.

L’extension à venir, The Witch Queen, est liée à de nombreux points de l’intrigue liés à Hive passés (et maintenant disparus), certains du premier Destiny. Avoir plus de contexte autour de cela pour les nouveaux joueurs ou les personnes de retour serait extrêmement utile et utile, comme la campagne Taken King ou les missions liées à Crota de Destiny 1. Cela aiderait les joueurs, quelle que soit leur expérience Destiny, à comprendre le souvent histoire désordonnée et étrange qui remplit l’univers de Destiny. De plus, cela signifierait que vous pourriez réellement vous plonger dans l’univers sans avoir à lire une page wiki ou à regarder une vidéo YouTube. Imaginez pouvoir jouer au jeu pour en apprendre davantage sur l’histoire du jeu. Un concept intéressant que Bungie devrait essayer.