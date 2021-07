Bungie dit qu’il ne tolérera pas le harcèlement sur son lieu de travail

Le développeur de Destiny, Bungie, a déclaré qu’il affronterait le harcèlement “de front” et ne tolérerait pas ce genre de comportement au studio.

Dans un fil de discussion sur Twitter, le studio a déclaré qu’il avait la responsabilité de s’assurer que ce genre d’inconduite n’avait pas sa place sur son lieu de travail, tout en jurant de ne jamais jurer ce comportement ou de “le balayer sous le tapis”. Bungie a également admis qu’il n’était pas parfait et que des cas de harcèlement se sont produits sous sa surveillance.

Cela fait suite à un procès contre Activision Blizzard qui allègue que l’entreprise a une culture de travail toxique et détaille de nombreuses accusations de harcèlement sexuel et d’autres comportements de merde en général. Activision Blizzard a affirmé que les exemples du département californien de l’emploi et du logement équitables sont “déformés et dans de nombreux cas faux”.

Bungie, bien sûr, a travaillé avec Activision sur Destiny IP jusqu’à ce que les deux chemins se séparent en 2019

“Il est de notre responsabilité de nous assurer que ce type de comportement n’est pas toléré chez Bungie à aucun niveau, et de ne jamais l’excuser ni le balayer sous le tapis”, a écrit Bungie.

“Bien que les comptes rendus des informations de cette semaine soient difficiles à lire, nous espérons qu’ils mèneront à la justice, à la sensibilisation et à la responsabilité.

« Nous avons une politique de tolérance zéro chez Bungie pour les environnements qui soutiennent cette culture toxique, et nous nous engageons à les éradiquer pour défendre ceux qui sont à risque.

“Les femmes, les POC et les communautés sous-représentées n’ont rien à gagner à revivre leur traumatisme. Nous les croyons lorsqu’elles signalent des cas d’abus ou de harcèlement.

“Nous ne prétendons pas que Bungie est parfait et que personne n’a subi de harcèlement en travaillant ici, mais nous ne le tolérerons pas et nous y ferons face de front. Et nous continuerons à faire le travail chaque jour pour être meilleurs.

“Notre objectif est de continuer à améliorer l’expérience de tous ceux qui travaillent chez Bungie et de faire notre part pour rendre l’industrie du jeu dans son ensemble plus accueillante et inclusive.”

