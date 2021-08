Bungie emmène trois autres tricheurs de ‘Destiny 2’ devant un tribunal fédéral

(Image de Bungie)

Le studio de jeux vidéo indépendant Bungie, dont le siège est à Bellevue, Washington, a déposé jeudi à Seattle des poursuites fédérales contre trois sociétés qui fabriquent et commercialisent des programmes de triche pour le jeu de tir à la première personne massivement multijoueur de Bungie Destiny 2.

La poursuite de Bungie contre Elite Boss Tech Inc., basée à Montréal, allègue une violation du droit d’auteur, un complot civil, une rupture de contrat, une ingérence intentionnelle dans les relations contractuelles et des violations de la Digital Milennium Copyright Act, de la Racketeering Influenced and Corrupt Organizations Act et de la Computer Loi sur la fraude et les abus.

S’il est jugé responsable, Elite Boss Tech serait contraint de fermer et de détruire tous ses programmes de triche liés à Destiny 2, et serait légalement interdit de continuer à jouer à Destiny 2 ou d’offrir des astuces pour tout futur jeu produit par Bungie. Ce serait également à la charge des frais de justice de Bungie, des dommages-intérêts punitifs et d’un montant non spécifié de restitution financière que la poursuite de Bungie laisse à la discrétion du tribunal.

Nous avons contacté Bungie pour commentaires et mettrons à jour cette histoire si nous avons des nouvelles.

Les deux autres poursuites de Bungie sont contre Kunal Bansal, qui possède et exploite LaviCheats.com, et le personnel en grande partie non identifié de VeteranCheats.com. Bungie demande des dommages et intérêts similaires aux deux sociétés, mais les poursuites sont répertoriées comme des plaintes avec une demande du jury.

Ces sociétés créent et commercialisent ouvertement des programmes de triche pour une variété de jeux PC en ligne populaires, notamment Apex Legends, Dead by Daylight, Rust et Warframe. Les joueurs sans scrupules ou à la traîne peuvent payer pour un hack qui leur offre une variété de gros avantages dans le jeu, tels que la visée assistée par ordinateur, la possibilité de toujours voir chaque adversaire à proximité ou la possibilité de traverser les murs.

Le nombre élevé d’accusations contre Elite Boss Tech en particulier peut provenir d’une simple visibilité. Contrairement aux deux autres sites, qui sont les pages d’accueil des babillards électroniques et ont gardé la plupart de leur personnel anonyme, le site de triche d’Elite Boss Tech est structuré comme s’il s’agissait simplement d’une autre société de logiciels fournissant un service. Il est accompagné de témoignages de clients et de portraits d’employés.

Cela fait suite à une poursuite similaire que Bungie a déposée fin juillet, aux côtés du méga-développeur français Ubisoft, contre la société de tricheurs Ring-1. Il a également discrètement porté plainte contre Aimjunkies à la mi-juin.

Bungie avait auparavant forcé le fournisseur de triche GatorCheats à fermer, à la suite d’une poursuite conjointe qu’il avait déposée en Californie en janvier avec le créateur de League of Legends, Riot Games, et avait déposé une réclamation auprès d’un autre fournisseur de triche, PerfectAim, qui l’avait obligé à supprimer tous ses Destiny 2 hacks en octobre.

Hier, Bungie a déposé trois autres poursuites contre les créateurs de triche de Destiny 2, Lavicheats, Veterancheats et Wallhax, EliteBossTech. | #Destin2 (via @PaulTassi) pic.twitter.com/psWVTYOZwx – DestinyNews+ (@DestinyNewsCom) 19 août 2021

L’utilisation de ces hacks est une violation des conditions de service intégrées de la plupart des jeux, donc un joueur surpris à les utiliser pourrait voir son compte suspendu ou banni. En attendant, cependant, ils ont probablement ruiné au moins un match pour quelqu’un d’autre, et en raison de la taille de la communauté de joueurs de certains jeux PC, cela peut prendre beaucoup de temps avant que les membres du personnel ne s’occupent d’un délinquant individuel. C’est un problème endémique dans l’espace de jeu en ligne.

Avec Destiny 2 en particulier, c’est un problème depuis l’arrivée du jeu sur Steam en 2019. Avec de multiples récompenses et des droits de vantardise verrouillés derrière des modes de jeu organisés joueur contre joueur, les tricheurs sont rapidement devenus un problème, PC Gamer signalant un 50% augmentation des incidents de triche au cours des six premiers mois de 2020.

Bungie a réagi en ouvrant un poste d’ingénieur de données dans son entreprise en juillet, spécifiquement pour se spécialiser dans les méthodes anti-triche. Bungie a également annoncé jeudi que la prochaine saison de contenu pour Destiny 2, chaque fois qu’elle pourrait apparaître, comprendra la prise en charge du système anti-triche BattlEye.

Bien que les systèmes anti-triche ne soient pas infaillibles – les sites de fournisseurs de triche offrent souvent des conseils sur la façon de les contourner, comme se laisser délibérément tuer de temps en temps afin que votre avantage piraté ne devienne pas trop évident – Bungie fait de grands pas ici via le système juridique.