Bungie explique comment il a sauvé la révélation du gameplay de l’E3 2013 de Destiny de la catastrophe

Le chiffre sept est cher à Bungie, ce qui rend cet anniversaire de Destiny encore plus spécial. Destiny est sorti le 9 septembre 2014, et les sept dernières années n’ont pas vraiment été fluides pour Bungie, mais Destiny et Destiny 2 ont conquis le cœur de millions de joueurs à l’échelle internationale.

Pour commémorer son voyage, Bungie a partagé un message du 7e anniversaire de Destiny pour se remémorer les premiers jours du développement. La conférence de presse Sony de Destiny à l’E3 2013 a mis l’équipe dans une position difficile. La publication a révélé que les séquences de gameplay présentées à l’E3 étaient en fait préenregistrées et synchronisées avec les performances en direct de Joe Staten, vétéran de Bungie et ancien écrivain de Destiny, et de Jason Jones, co-fondateur de Bungie.

Destiny – Démo de gameplay de la conférence de presse Sony E3 2013

La présentation était censée montrer le gameplay en direct, mais le moniteur de Jason avait cessé de fonctionner et personne ne savait ce qui avait causé la perturbation à l’époque. Ce qui est amusant, c’est que Bungie a rapidement basculé le gameplay en direct vers une vidéo préenregistrée, et les présentateurs ont dû jouer le jeu. “Personne dans la foule ne semblait remarquer tout ce qui se passait en arrière-plan pour faire avancer le spectacle, et certains ont même vu la longue pause pendant que le passage à la sauvegarde s’est produit comme rien de plus qu’un long écran de chargement pour une première version du jeu, “, lit-on dans le message.

Malgré les complications, Bungie a eu une vitrine réussie, grâce aux répétitions et à la préparation aux problèmes potentiels. De plus, Bungie a également présenté des concepts artistiques issus du développement précoce qui ne ressemblent peut-être pas exactement au Destiny que vous connaissez, mais ils représentent la même atmosphère de science-fiction et de magie.

Ce mois de décembre marque également le 30e anniversaire de Bungie. La célébration du 30e anniversaire de Bungie dans Destiny 2 apportera du nouveau contenu dans le jeu. Au cas où vous l’auriez manqué, Destiny 2 a également célébré le Bungie Day, un événement annuel qui atterrit le 7 juillet, avec un emblème de ramen épicé.

