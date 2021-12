Bungie Holiday Sale vous donne une chance de gagner l’édition collector de Destiny 2 à guichets fermés

À l’approche des vacances et de la sortie de son extension du 30e anniversaire pour Destiny 2, le développeur Bungie a organisé une vente sur son magasin appelé Gjallardays. Nommé d’après l’arrivée tant vantée de Gjallarhorn, un favori de Destiny 1, dans Destiny 2, l’événement Gjallardays est comme un calendrier de l’Avent de ventes Bungie et de cadeaux de Destiny 2 – ainsi qu’une chance de gagner des trucs.

L’entrée d’aujourd’hui dans le calendrier de l’Avent de Gjallardays ne fournit rien de gratuit, en soi. Aujourd’hui, tweeter à propos de l’événement Gjallardays avant 8h59 PT / 11h59 HE le 1er décembre vous permet de gagner la version Collector’s Edition de la prochaine extension de Destiny 2, The Witch Queen. Vous pouvez trouver tous les détails sur le site Gjallardays.

L’édition collector de Witch Queen est un objet assez impressionnant, si vous êtes un assez grand nerd de Destiny 2. L’ensemble est à peu près épuisé depuis sa première annonce en août et comprend une multitude d’articles physiques et numériques.

Voici ce qui est emballé dans l’édition collector :

Destiny 2: The Witch Queen Digital SoundtrackLa réplique du psychomètre avec lumières et sonsRéplique de Lucent Hive Ghost avec supportLe badge d’identification cachéCarte de révélation lenticulaireLe dossier cachéPlus les emblèmes exclusifs de l’édition collector

Si vous n’êtes pas familier avec les éditions Collector de l’extension Destiny 2, elles peuvent être assez cool, surtout si vous êtes un grand nerd de la tradition. L’édition collector de Beyond Light comprenait un journal du personnage de l’histoire du jeu Clovis Bray, détaillant comment il avait créé les Exos et avait finalement failli se faire pirater son corps par des robots extraterrestres sensibles. Dans l’édition collector de Shadowkeep, vous pouvez trouver des messages d’Eris Morn qui donnent un aperçu plus approfondi des événements qui se déroulent dans le jeu.

Plus particulièrement, cependant, les deux éditions comprenaient des objets physiques qui étaient plus que de simples objets décoratifs pour votre bureau. The Shadowkeep comprenait le Cryptoglyph, une boîte de puzzle qui contenait un message caché qui faisait également partie d’un énorme jeu de réalité alternative à l’échelle de la communauté. Un ARG similaire faisait partie de l’édition collector de Beyond Light, il est donc prudent de supposer qu’il y a également des secrets cachés avec l’ensemble à venir. Ainsi, vous n’allez pas seulement avoir une chance de gagner des trucs étranges de Destiny 2 que vous pouvez garder dans votre maison avec ce cadeau Gjallardays, vous avez également la chance de plonger dans quelques secrets avec le reste du Destiny extrêmement à l’écoute communauté.

Même si vous n’aimez pas tweeter sur des trucs de Destiny, cela vaut la peine de plonger sur le site Gjallardays pour la semaine prochaine pour voir ce qui est proposé. Bungie a déjà fourni une version PDF gratuite de sa dernière anthologie Grimoire, que, si vous aimez les traditions de Destiny, vous devriez absolument vous accrocher. Les anthologies sont des collections organisées d’informations sur l’histoire de Destiny 2 trouvées éparpillées dans le jeu, et elles donnent toujours un contexte – et parfois des indices – pour les histoires à venir. Le quatrième volume de l’anthologie est gratuit via Gjallardays et se concentre sur la reine éveillée Mara Sov et le dieu de la ruche, le Taken King Oryx, que les joueurs ont vaincu dans Destiny 1. Le fait qu’un tas de traditions Oryx apparaissent dans ce dernier livre semble … pertinents pour l’avenir, disons.

