Bungie honorera les joueurs de Destiny 2 qui sauvent des débutants bloqués

Lorsque Bungie a lancé la nouvelle activité Dares of Eternity de Destiny 2 dans le cadre de son contenu de célébration du 30e anniversaire, cela a rendu votre première incursion dans le mode inévitable. Bien que ce soit un bon moyen de lancer les joueurs existants dans le nouveau mode pour leur donner une chance de le vérifier, cela a eu l’effet secondaire imprévu de piéger « New Lights » – ceux qui découvrent Destiny 2 – dans Dares of Eternity, où ils manquaient d’équipement pour se frayer un chemin.

Bungie a reconnu le problème sur Twitter, une fois que la nouvelle que New Lights était piégée dans un jeu spatial infernal a commencé à circuler. Cependant, bien qu’un correctif pour le problème Dares soit en préparation, il ne sera pas publié immédiatement. Le développeur a encouragé les vétérans chevronnés de Destiny à faire ce que certains avaient déjà commencé à faire : équiper du matériel de merde, sauter dans Dares of Eternity et sauver les Gardiens coincés là-bas.

Les joueurs dont le niveau de puissance est inférieur ont besoin d’aide dans l’activité Dares of Eternity. Comment pouvez-vous aider?

Procurez-vous du matériel de faible puissance dans vos collections et participez au matchmaking. Vous pouvez revenir à votre chargement normal après avoir trouvé une correspondance. pic.twitter.com/pk9VMBCzhB – dmg04 (@A_dmg04) 5 janvier 2022

Certains ont appelé cette « Opération: Sauvez les nouvelles lumières » – bien que ce problème ait un impact sur certains nouveaux joueurs, il frappe également certains qui ont pris de longues pauses de Destiny 2 et qui sont à faible puissance.

Nous avons quelques correctifs dans le tuyau, mais pas pour cette semaine. – dmg04 (@A_dmg04) 5 janvier 2022

Alors qu’un correctif pour empêcher New Lights de tomber dans Dares of Eternity ne sera pas disponible avant au moins la semaine prochaine, la situation n’est pas une perte totale. Bungie a déclaré qu’il travaillait également sur un emblème spécial pour les joueurs qui affrontent Dares pour sauver New Lights, ainsi que pour les New Lights qui ont besoin d’être secourus.

Du côté de la communauté, nous cherchons à créer un petit emblème à gagner. Je ne serai pas trop restrictif dans la façon dont il est distribué, mais j’adorerais remercier ceux qui donnent un coup de main (et aussi s’excuser auprès de ceux qui ont été pris entre deux feux !).

Restez à l’écoute pour les annonces. – dmg04 (@A_dmg04) 5 janvier 2022

Dans le contexte de l’histoire, la première fois que vous vous connectez à Destiny 2 après la sortie de Dares of Eternity, vous êtes essentiellement enlevé par Xur, le vendeur d’exotiques du week-end et l’agent des neuf qui héberge l’activité. Il vous envoie directement dans votre premier match de Dares, qui est, plus ou moins, un jeu télévisé cosmique. Vous affrontez trois séries de batailles contre des ennemis dans l’activité, chacune déterminée par un tour de la « Roue de l’adversité ». L’activité nécessite un niveau de puissance de 1150 et comprend des champions, des ennemis qui doivent généralement être vaincus par des joueurs utilisant des armes et des mods spécifiques. Ces deux choses sont prohibitives pour les nouveaux joueurs, qui commencent le jeu à 1100 Power et sans les mods pour faire face aux Champions.

Comme le note Bungie, les vétérans peuvent baisser leur niveau de puissance à peu près au même niveau que les joueurs de New Light lors du matchmaking dans Dares of Eternity. renversé. Cela vous mettra dans un match avec des joueurs d’un niveau similaire, et une fois que vous êtes réellement dedans, vous pouvez revenir à votre équipement normal et écraser tous les ennemis comme d’habitude.

L’altruisme est sa propre récompense, mais un emblème spécial pour se porter volontaire pour sauver New Lights est également plutôt cool. Bungie publie occasionnellement des emblèmes spéciaux qui aident la communauté à marquer les moments « vous deviez y être », lorsque des problèmes et des situations étranges créent par inadvertance un événement mémorable dans le jeu. En 2019, le développeur a publié un emblème pour les joueurs qui ont participé à des matchs de Crucible lorsque le fusil de chasse Lord of Wolves Exotic est devenu accidentellement puissant après une mise à jour, et un autre pour commémorer une situation similaire lorsque tout le monde s’est fondu en PvP à l’aide de l’objectif Prometheus Exotic. carabine trace pour un week-end.

Donc, si vous voulez pouvoir dire que vous avez répondu à l’appel lorsque les nouvelles lumières ont eu besoin de vous, c’est une bonne idée de laisser tomber votre pouvoir et de faire tourner la roue de l’adversité de Xur. Certains myrtilles pourraient vous remercier, et vous aurez éventuellement un insigne d’honneur très spécifique à montrer pour cela.

