Bungie révise les temps de recharge dans la mise à jour du 30e anniversaire de Destiny 2

C’est calme dans Destiny 2 pour le moment, mais de gros changements sont imminents. La semaine dernière, Bungie a décrit les principaux changements d’équilibrage à venir pour les armes le mois prochain. Aujourd’hui, il a révélé qu’il était en train de remanier complètement le fonctionnement des temps de recharge des capacités. Destiny 2 va ressembler à un jeu très différent lorsque le pack 30e anniversaire sera mis en ligne le 7 décembre.

D’autant plus si vous avez joué au jeu avec un certain sens de la régularité au cours de la dernière année. Alors que certains des changements à venir pourraient être un bruit de fond pour les nouveaux Gardiens, ceux qui reviennent pourraient trouver leur monde à l’envers. C’est parce que Bungie a annoncé qu’à partir du mois prochain, chaque capacité aura un temps de recharge unique en fonction de sa puissance.

Actuellement, chaque catégorie de puissance de sous-classe a le même temps de recharge. Les grenades solaires Warlock sont les mêmes que les grenades Hunter Flux, et le super Titan’s Fist of Havoc prend autant de temps à s’allumer que le Puits de rayonnement du démoniste. À l’avenir, chacun sera calibré indépendamment, comme on pourrait s’y attendre si vous jouiez à un MMORPG traditionnel. Ce changement concordera avec les arbres de sous-classes qui recevront le remaniement de l’aspect/du fragment de stase lorsque l’extension The Witch Queen sortira en février, mais en attendant, cela va changer la façon dont les gens jouent, en particulier en PVP.

« Nous avons appelé cela le système de temps de recharge variable, et nous pensons que c’est le début d’un grand changement pour le bac à sable Destiny 2″, a écrit Bungie dans le billet de blog d’aujourd’hui. « C’est un changement fondamental en vue du transfert des sous-classes Light vers le système de sous-classes 3.0 que Stasis utilise actuellement. »

Voici quelques-uns des changements spécifiques à venir :

Temps de recharge plus lents en PVP et PVESRégénération significativement plus importante des dégâts causés par les armes à feu Moins de grenades mais plus puissantes en PVESuper niveaux de recharge avec Well of Radiance le plus rapide et Hammer of Sol le plus lent Charge d’épaule de Titan et Supernova portable de Warlock.

Associé à de gros changements d’équilibrage des armes à venir, l’idée est que les joueurs s’appuient davantage sur leurs arsenaux d’armes uniques et moins sur leurs capacités de spam. Il y a beaucoup de notes détaillées dans le message de plus de 5 000 mots, mais les joueurs de grande image vont complètement recalibrer de nombreuses constructions de personnages qu’ils aiment et sur lesquelles ils s’appuient depuis le lancement de Beyond Light l’année dernière. Les chasseurs préparent déjà les funérailles pour leurs chargements Dodge à mobilité maximale. Nous aurons une meilleure idée de si c’est pour le mieux une fois que les changements seront mis en œuvre en décembre.