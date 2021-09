Bungie signe un bail pour deux étages dans une tour du centre-ville de Seattle pouvant accueillir 300 employés

La tour 2+U de Seattle. (2+U Photo)

Bungie s’étend de Bellevue, Washington à Seattle.

Le développeur de jeux vidéo indépendant a confirmé lundi après-midi qu’il prévoyait de sous-louer deux étages dans la tour 2+U de Seattle, pouvant accueillir environ 300 employés.

Cela ne remplacera pas le siège social actuel de Bungie, un cinéma reconverti au centre-ville de Bellevue.

Comme indiqué initialement par le Puget Sound Business Journal, les nouveaux bureaux de Bungie dans la tour 2+U occuperont la moitié des 120 000 pieds carrés d’espace de Dropbox. Dropbox n’a jamais fonctionné hors de l’espace.

Bungie a déclaré que plus de 30% de ses employés vivent à Seattle. L’entreprise compte plus de 1 000 employés au total, selon LinkedIn.

« Avec l’évolution de l’organisation et de l’infrastructure que nous avons réalisée depuis que la pandémie a commencé à soutenir notre entreprise en croissance localement – ​​et avec un programme hybride de travail flexible en cours – nous voulions créer un hub dans la région en dehors de notre bureau principal de Bellevue, », a déclaré Patrick O’Kelley, COO de Bungie, dans un communiqué. « Cela donne à nos employés plus de flexibilité concernant les options de vie et les déplacements et soutient également notre expansion continue. »

Le nouveau bail de Bungie intervient alors que des questions tourbillonnent sur l’avenir du centre-ville de Seattle, qui était en grande partie déserté lorsque les entreprises ont renvoyé leurs employés chez eux au début de la pandémie.

Certaines entreprises cherchent désormais à réduire l’empreinte de leur bureau physique avec le passage au travail à distance.

Le taux de vacance de sous-location à Seattle a grimpé en flèche après le début de la pandémie au début de 2020.

Le nouveau bureau de Seattle fait suite aux plans de Bungie, annoncés en février, pour étendre considérablement ses activités. Il a inauguré en janvier un nouveau siège social beaucoup plus grand, qui devrait fournir 208 000 pieds carrés d’espace à son achèvement l’année prochaine.

Bungie est peut-être actuellement mieux connu pour son jeu Destiny 2, des sorciers spatiaux avec des armes à feu, qui place les joueurs dans le rôle de Gardiens aux pouvoirs surnaturels qui se battent pour protéger le système solaire de la Terre contre diverses menaces extraterrestres.

Les trackers de population indépendants estiment que la population actuelle de joueurs de Destiny 2 est d’un peu plus de 37 millions, avec environ 1,4 million de joueurs chaque jour de septembre 2021. La franchise Destiny a célébré son 7e anniversaire plus tôt ce mois-ci.

(Image de Destin 2)

Bungie prévoit également d’ouvrir son premier bureau international à Amsterdam à un moment donné en 2022 et de commercialiser au moins une nouvelle propriété intellectuelle non liée à Destiny avant 2025. Il recrute actuellement pour plusieurs postes à Bellevue et Seattle, avec sélectionnez les postes disponibles pour les travailleurs à distance en Californie, au Texas, en Illinois, en Caroline du Nord et ailleurs à Washington.

Fondé à l’origine à Chicago par Alex Seropian en 1991, Bungie a d’abord bâti sa réputation en étant l’un des rares développeurs à créer des jeux exclusivement pour les plates-formes Apple. Cela comprenait le jeu d’horreur/aventure Pathways into Darkness (1993) et la trilogie surréaliste de tir à la première personne Marathon (1994-1996).

Microsoft a acquis Bungie en 2000, ce qui a conduit au prochain titre du studio, Halo: Combat Evolved de 2001, livré en exclusivité pour la Xbox originale. Halo est devenu une franchise phare pour la Xbox, et Bungie a produit deux suites à succès en 2004 et 2007.

Bungie s’est séparé de Microsoft en 2007, et a ensuite publié le premier Destiny en 2014 grâce à un accord avec Activision Blizzard (Call of Duty, World of Warcraft). Cet accord a duré jusqu’en 2019, date à laquelle Bungie s’est séparé d’Activision et a repris les fonctions de publication de Destiny 2.

Dans le cadre du passage à l’indie, Bungie a rénové la structure globale de Destiny 2, ce qui impliquait de grands changements dans son modèle de profit, sa feuille de route pour le contenu et les plates-formes disponibles. Cela a inclus un nouveau modèle commercial gratuit, où tout client intéressé peut jouer à la plupart de ce que Bungie a publié avant l’extension Shadowkeep de 2019 sans avoir à payer Bungie pour quoi que ce soit.

La feuille de route actuelle du contenu de Destiny 2 comprend une sixième extension pour une sortie en 2022, The Witch Queen, qui sera suivie par Lightfall en 2023 et The Final Shape en 2024.