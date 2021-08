Bungie taquine Savathun avant Destiny 2: The Witch Queen révèle demain

Bungie a publié un nouveau teaser faisant allusion à la révélation de l’ennemi de longue date, Savathun, dans Destiny 2: The Witch Queen.

Le développeur basé à Seattle a déployé un court teaser aujourd’hui afin de générer un certain battage médiatique pour la grande révélation de la prochaine extension du jeu qui doit démarrer demain, le 24 août, à 9h PT / 12h HE / 17h BST.

“La vérité est une chose amusante”, dit Savathun dans le teaser, qui aura presque certainement quelque chose à voir avec la devise “Survive à la vérité” que Bungie a attachée à l’extension.

Si vous n’avez pas suivi l’histoire de Destiny (nous ne vous en voulons pas ; elle peut être très dense et obscure), Savathun est l’un des principaux ennemis de la Ruche, et son complot et son influence peuvent être ressentis dans tout le système solaire et au-delà. . Il y a eu de nombreuses grèves, missions d’histoire et plus encore pour l’étoffer et son histoire labyrinthique, alors attendez-vous à ce que cette extension ait de gros bénéfices.

En parlant de cela (sans jeu de mots), Bungie lui-même fait même de la publicité à quoi s’attendre de cette nouvelle extension et de Season of the Lost lui-même.

Le développeur a dit aux joueurs de s’attendre à ce que le flux de demain décrive “ce qui nous attend” pour le tireur de looter FPS, et que “sept ans de Destiny nous ont conduits ici”.

Si vous préférez un peu moins votre royauté Destiny… extraterrestre… vous serez heureux d’apprendre que Mara Sov est également destinée à faire un retour dans Witch Queen.

The Witch Queen est l’une des deux extensions de Destiny 2 que Bungie a annoncées avant le lancement de Beyond Light il y a plus d’un an. Initialement prévu pour un lancement plus tard cette année, comme toutes les versions précédentes de Destiny, The Witch Queen a ensuite été reporté au début de 2022 – ce qui semble être le moment où Bungie souhaite que les versions annuelles diminuent maintenant. Attendez-vous à une date de sortie et à beaucoup plus d’informations lors de la diffusion de demain.