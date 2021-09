Bungie taquine une autre mort majeure de Destiny 2

Destiny 2 n’a pas eu peur de verser du sang, avec l’extension Forsaken de 2018 qui a tristement lancé une nouvelle année de contenu avec la mort du bien-aimé Vanguard Hunter Cayde-6. Depuis lors, la distribution du jeu s’est élargie à mesure que de nouveaux contenus saisonniers ont été introduits, et le développeur Bungie a commencé à laisser entendre subtilement qu’une autre mort pourrait être à l’horizon.

Dans une interview avec GamesRadar, le point de vente a souligné que la nouvelle arme de poing réintroduite Spoiler Alert a un texte de saveur qui dit “Quelqu’un va mourir”, une phrase qui a été mentionnée pour la dernière fois dans le DLC Warmind publié avant l’extension Forsaken. Lorsqu’on lui a demandé plus de réponses, le concepteur narratif principal Nikko Stevens a simplement déclaré que ce n’était “pas un hasard” si l’arme portait cet avertissement inquiétant, mais au-delà de cela, il n’était pas prêt à partager d’autres détails.

Alors, quel personnage de Destiny aurait pu compter des jours dans le bac à sable en constante évolution ? Cayde-6 signifiait que la voix charismatique de Nathan Fillion n’était plus présente dans le jeu, tandis que Gina Torres, actrice de longue date de son collègue Vanguard Warlock Ikora Rey – de 9-1-1 Lone Star et une émission de science-fiction oubliable appelée Firefly – était remplacée dans le rôle par Mara Junot. Cela ne laisse que Lance Reddick comme le seul acteur de voix Vanguard original restant.

Cette année a également vu un certain nombre d’autres personnages disparaître de Destiny 2, l’insurrection au cours du scénario Endless Night étant l’apparition finale des factions New Monarchy, Dead Orbit et Future War Cult, les chefs de chaque groupe étant exprimés par James Remar, Peter Stormare et Shohreh Aghdashloo respectivement.

C’est beaucoup de talents hollywoodiens qui ont rejoint Peter Dinklage pour dire adieu à Destiny. Pour en savoir plus sur Destiny 2 et les plans de Bungie pour le jeu à l’approche de l’extension de The Witch Queen, vous pouvez lire nos dernières interviews détaillant certains changements “épicés” apportés à la sous-classe Void et comment le studio prévoit d’accueillir de nouveaux joueurs dans le jeu.

Si vous jouez toujours régulièrement, vous pouvez consulter les défis saisonniers de cette semaine et consulter notre guide sur les mystères ascendants de Ruins of Wrath dans le Royaume brisé.

