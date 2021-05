DeFi

BUNNY, basé sur BSC, plante à 95,5% suite à une attaque de manipulation de prix basée sur Flashloan

Un autre jour, un autre exploit DeFi basé sur BSC.

BUNNY Finance était le dernier projet qui a fait l’objet d’une attaque de prêt flash, entraînant une chute du prix du jeton de 95,5%. 690 000 lapins ont été vendus à l’ETH et à la BNB.

Au moment d’écrire ces lignes, le jeton se négocie à 30,06 $, en baisse de 93,5% par rapport aux 512,75 $ ATH frappés à la fin du mois dernier.

L’équipe de Pancake Bunny s’est adressée à Twitter pour clarifier qu’aucune chambre forte n’avait été compromise et que l’exploit était économique qui a attaqué le prix de BUNNY en utilisant des prêts flash.

Ce qui s’est passé, c’est que le pirate a utilisé PancakeSwap pour emprunter une énorme quantité de BNB, et en manipulant le prix de la menthe BUNNY, ils ont fini par obtenir une énorme quantité de BUNNY grâce à ce prêt flash, puis les ont jetés sur le marché à des fins lucratives, provoquant le prix du jeton. s’écraser.

La société de sécurité Blockchain PeckShield a partagé dans son rapport d’incident que 6,97 millions de BUNNY avaient été frappés en utilisant le bogue pour mesurer le prix du LP à partir d’un oracle basé sur AMM.

L’attaque a impliqué 8 prêts flash avec plus de 700 millions de dollars, a-t-il déclaré.

À la lumière d’une série d’exploits qui se produisent sur un projet basé sur BSC, les gens sur Twitter conseillent aux autres d’être prudents et peut-être même de déplacer les fonds hors chaîne. Une personne qui prétend exécuter un nœud BSC a noté:

«Le réseau est constamment en train de bifurquer de manière incontrôlable. Pour chaque bloc faisant partie de la chaîne principale, il y a environ 5 oncles (blocs fourchus). Plusieurs validateurs utilisent du matériel de qualité inférieure et ne peuvent pas suivre le reste du réseau. »

