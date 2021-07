Informations Bitcoin

BUNNY en baisse de plus de 97 % par rapport à son pic d’avril, le projet améliore le protocole de sécurité après le deuxième exploit

PancakeBunny, l’agrégateur et l’optimiseur d’agriculture de rendement de la finance décentralisée (DeFi) basé sur BSC, a encore été piraté.

Il y a deux mois, PancakeBunny a reçu un avis sur Binance Smart Chain, et cette fois, la même chose s’est produite sur Ethereum sidechain Polygon. Lors de l’attaque du prêt éclair de mai, 45 millions de dollars ont été perdus ; cette fois, seulement 2,5 millions de dollars ont été perdus.

Il y a eu de plus en plus de spéculations selon lesquelles il pourrait s’agir d’un travail interne pendant que l’équipe assure un plan d’indemnisation des victimes.

Pour l’instant, la valeur totale verrouillée (TVL) dans le projet est de 602 millions de dollars, contre 593,65 millions de dollars la semaine dernière après le piratage.

Selon Defi Llama, début mai, le projet se vantait d’un énorme 7,54 milliards de dollars en TVL.

L’« exploit économique » s’est produit le 16 juillet, entraînant la frappe de 2,1 millions de polyBUNNY entraînant une baisse de son prix.

Au moment de la rédaction, BUNNY se négocie à 14,64 $, en baisse de 21 % la semaine dernière et de plus de 97 % par rapport à son sommet historique de 512,75 $ il y a trois mois, selon CoinGecko.

Selon l’autopsie, l’attaquant a fait un petit dépôt dans l’un des Bunny Vaults et, en même temps, a fait un dépôt considérable directement à MiniChefV2 (SushiSwap). Ils ont ensuite fait appel à la fonction « retirerAll » pour exécuter l’attaque avec le montant déposé dans le MiniChefV2 à titre d’intérêt.

La même semaine, le même exploit s’est produit sur la fourche PancakeBuny, ApeRocketFi, qui a perdu 260 000 $ sur BSC et 1 million de dollars sur Polygon.

Désormais, l’équipe de PancakeBunny a assuré qu’elle “indemnise directement tous ceux qui possédaient polyBUNNY au moment de l’exploit d’un montant de 2,4 millions de dollars”.

Ceux qui détenaient polyBUNNY, y compris polyBUNNY-ETH et polyBUNNY-QUICK au moment de l’exploit, sont éligibles à une compensation sous forme de jetons MND provenant de la part de l’équipe dans MND.

MND est le jeton utilitaire à volume fixe associé au coffre-fort Mound (MND) auquel la communauté Bunny a contribué pour près de 2 millions de BUNNY. L’équipe a / contribuera (d) 1 million de BUNNY, 1 million de polyBUNNY, 100 millions de QBT, une partie de tous les futurs jetons de projet et une part de tous les frais futurs des produits payants. Ça disait,

“Le prix final de MND sera fixé à la clôture de la période d’engagement communautaire dans un peu plus d’une semaine et sera déterminé par la valeur totale des actifs engagés dans le Mound (MND) Vault.”

À la lumière de l’exploit récent, l’équipe a également révisé ses protocoles pour maximiser la sécurité du lancement de nouveaux produits avec la plate-forme de prêt Qubit pour être le premier produit à être lancé sous ce protocole de sécurité amélioré.

