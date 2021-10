Bunty aur Babli 2: Saif Ali Khan, Rani Mukherjee, Siddhant Chaturvedi starrer sortira en novembre, regardez le teaser

La suite de la comédie à succès 2005 Bunty aur Babli avec Saif Ali Khan et Rani Mukherjee sortira le 19 novembre. Produit sous la bannière de Yash Raj Films et réalisé par Varun V Sharma, le teaser du film a été publié dans le domaine public suscitant un énorme intérêt du public pour la nouvelle distribution du film, y compris les acteurs principaux. Alors que le film de 2005 était dirigé par la mégastar Amitabh Bachchan, son fils Abhishek Bachchan, Rani Mukherjee et Aishwarya Rai, le film de 2021 a non seulement disparu Amitabh Bachchan, qui a joué le rôle spectaculaire d’un inspecteur de police, mais aussi Abhishek Bachchan et Aishwarya Rai.

Au lieu de cela, le nouveau film a l’acteur Saif Ali Khan face à Rani Mukherjee et les acteurs de la nouvelle génération Siddhant Chaturvedi et le débutant Sharvari Wagh. Le teaser d’une minute et demie commence avec Saif et Rani se préparant pour leur tir et se délectant de tous les deux agissant ensemble après des décennies. Alors que Saif a été choisi comme Bunty, Mukherjee continuera à jouer le rôle de Babli. Le duo est occupé à se remémorer leur alchimie dans leurs vieux films lorsque soudain Chaturvedi et Sharvari font leur entrée en arrière. Les deux prétendent qu’ils jouent également le rôle de Bunty et Babli et tentent de voler la vedette. Alors que la bande-annonce d’une minute et demie s’abstient de raconter l’intrigue du film, on peut supposer à partir du teaser du film qu’il y aura deux paires de Bunty et Babli dans le film-Saif Ali Khan-Rani Mukherjee et Siddhant Chaturvedi-Sharvari Wagh .

Il reste également à voir qui joue le rôle du flic dans le film car si le film parle essentiellement de deux filous et escrocs, alors il doit y avoir quelqu’un bien éveillé la nuit prévoyant de mettre la main sur le plus intelligent des filous. Alors que Rani Mukherjee et Saif Ali Khan ont toujours fait leurs preuves en tant que plus fortes ancres du film tout au long de leur carrière, Chaturvedi a également acquis une renommée instantanée grâce à son passage dans Zoya Akhtar réalisé et Gully Boy avec Ranveer Singh. Produit sous la bannière de Yash Raj Films et avec un casting de stars aussi talentueux et expérimenté, le film devrait faire des merveilles à condition que le scénario se déroule bien devant la caméra.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.