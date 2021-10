Bunty Aur Babli 2 Trailer OUT: Un nouveau con-pair défie les originaux dans un drame de poursuite de flic-voleur

Bunty et Babl reviennent au cinéma en novembre

Bunty et Babli sont de retour en action dans leur monde et apportent un divertissement illimité au grand écran. 16 ans après avoir inspiré Bollywood avec des con-drames, le duo espiègle revient dans l’avatar d’origine mais avec un objectif différent. Bunty Aur Babli 2 de Yash Chopra revient au cinéma avec quelques nouvelles stars, mais Rani Mukherjee conserve sa place.

La bande-annonce officielle est tombée lundi. Comme annoncé précédemment, Saaif Ali Khan a remplacé Abhishek Bachchan en tant que Bunty. Une nouvelle paire d’escrocs à Bunty -Babli Part 2 se joint à Siddhant Chaturvedi et Sharvari Wagh et le rôle du flic a été verrouillé par Pankaj Tripathi qui semble être le plus grand élément comique de la série.

La bande-annonce s’ouvre avec Bunty et Bali menant une vie domestique apparemment heureuse, laissant derrière eux leur passé malicieux jusqu’à ce qu’ils soient alarmés par une autre paire volant leur nom de marque pour escroquer les gens. Le flic génial Pankaj Tripathi déclenche leur ego en faisant revenir le couple senior dans le monde de l’arnaque pour démasquer les débutants, qui les déjouent à chaque fois.

Les débutants affichent une chimie similaire à celle de la paire d’origine et les camouflent dans des tenues voyantes qui conviennent à leurs con-personnages. Est-ce que les seniors pourront découvrir les juniors en utilisant leur marque ou céder à leur jeu, c’est ce qui se déroulera dans le film.

Il s’agit du deuxième film de Bollywood de Siddhant après Gully Boy et des débuts de Sharvari Wagh, qui a déjà été vu dans une série Web comme « L’armée oubliée ». Le film a été réalisé par le débutant Varun Sharma. Le film présente également Yashpal Sharma et Asrani. Le film sortira en salles le 19 novembre.

