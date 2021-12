Buonarrigo a éliminé Maderna, Exner s’est vengé de Lovera

(Photo: La boxe d’abord)

Abraham « Turco » Buonarrigo de Mendoza a remporté le multiple champion argentin et latin, Ezequiel « El Olímpico » Maderna de La Plata, par KO technique au quatrième tour, et a ainsi remporté le titre sud-américain des super-moyens, qui était vacant, dans l’un des les matchs stellaires de la soirée qui s’est tenue samedi soir à l’Estadio de Federación Argentina de Box (FAB), dans la ville de Buenos Aires, Argentine, dans une nouvelle production de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian, retransmis en direct par TyC Sports et TyC Sports Play dans son premier cycle de boxe.

Dans l’autre combat stellaire de la nuit, le Santa Fe Victor « El Estilista » Exner a battu le champion argentin des super-moyens, le Corrientes Matías « Monzón » Lovera, aux points, dans une large décision unanime, après dix rounds, et a ainsi pris sa revanche de sa défaite en 2018 par KO.

A noter que la FAB a déterminé le jour même de l’événement, et déjà dans le stade, qu’il n’y aurait pas de titre en litige. La raison est inconnue. Ils n’ont pas signalé. Tant la société Argentina Boxing Promotions que les boxeurs -un champion et l’autre classé dans le classement FAB argentin- attendaient le combat pour le titre. Le FAB n’a jamais signalé une telle détermination. Pas même lors de la cérémonie de pesée qui s’est tenue la veille. Cependant, ils ont pris cette décision sans communiquer avec qui que ce soit. Pas l’organisation, pas les boxeurs. Les raisons sont inconnues. Et Exner, qui a gagné en droit, est blessé par une telle décision. Pour cette raison, une explication formelle de ce qui s’est passé est attendue, tant aux boxeurs qu’au promoteur, sans rapport avec cette situation.

Buonarrigo a éliminé Exner

Dans un affrontement explosif, Buonarrigo (maintenant 10-2, 8 KO), N°5 au classement argentin et qui était un fedebol champion poids moyen de la World Boxing Association (WBA), était le propriétaire absolu du ring, devant l’expérimentée Maderna (27-7, 17 KO), olympique à Pékin 2008, qui était championne argentine des super-moyens et latin des super-moyens de l’Organisation mondiale de boxe (WBO), du World Boxing Council (WBC) et des poids moyens WBC, et a été classée N°2 de la même échelle. Mais malgré tout cela, il ne pouvait rien faire. Buonorrigo a pris le centre du ring et a imposé sa puissance dès le début. Il l’a maîtrisé et lui a valu un compte debout au troisième tour. Après cela, c’est pour la définition en quatrième et avec deux ascensions au menton qu’il l’a envoyé au sol, par l’intégralité du récit de l’arbitre Gustavo Tomás, qui a déchaîné la reconnaissance du public.

Dès la première cloche, Buonarrigo contrôlait le combat. Face à un rival difficile, qui le dépassait en hauteur (1,88 m contre 1,80), il a raccourci les distances. C’est ainsi qu’il a impacté ses lignes droites, croisées et bolées dans la zone supérieure. Sa marche anticipait ce qui allait arriver.

Au troisième tour, « El Turco » a frappé une combinaison puissante qui s’est terminée par deux coups au visage, et le décompte debout de Tomas est arrivé. Après cela, le Mendoza est allé par définition. Il a heurté les cordes et a atterri deux uppercuts au menton, l’envoyant lourdement au sol. Autant il voulait se lever, autant il n’était pas en état. Et ainsi, le compte de Tomas a atteint dix à 53 secondes dans l’épisode.

À l’âge de 26 ans, Buonarrigo, qui pesait 75 200 kg., qui le 21 avril a dominé Wenceslao Mansilla à l’unanimité et a hissé la ceinture WBA des mi-lourds fedebol, mais est venu du 17 juillet pour tomber sur les cartes avec Juan Taborda, conquiert une nouvelle ceinture. Sur Maderna (75.700 kg.), qui a combattu en Russie, aux Etats-Unis, au Canada, en Afrique du Sud et à Monaco contre des chiffres, il a remporté son plus grand exploit.

Exner s’est vengé de Lovera dans l’autre stellaire

Dans l’autre match stellaire de la soirée, le Santa Fe Victor « El Estilista » Exner (76.200 kg. Et 7-8-1, 2 KOs) a battu le champion argentin des super-moyens, le Corrientes Matías « Monzón » Lovera (76.200 kg. Et 15 -2-1, 11 KO), aux points, dans une large décision unanime, après dix tours, et s’est ainsi vengé de ce qui s’est passé le 11 mai 2018 lorsque le champion a gagné par KO technique au troisième tour à Buenos Aires .

Dans un combat émotionnel, Exner est tombé au sol au premier tour et il semblait que c’était fini. Cependant, il s’est rallié et a fini par maîtriser Lovera, qui a même reçu un compte debout dans le cinquième. Après cela, tout est allé à Exner, qui l’a puni à volonté et a failli l’assommer. Les cartes des juges étaient : Héctor Miguel 97½-91, Carlos Azzinnaro 98-91 et Marcos Barbero 96-92, tous pour Exner.

Dans un combat émotionnel, celui qui a fait le meilleur a gagné. Il a souffert au début, mais a gagné avec une grande facilité. C’est qu’au départ, tout appartenait au champion. Il partit à sa recherche et avec un puissant crochet dans les côtes, il l’envoya lourdement au sol. Après cela, Exner s’est levé. Cependant, « Monzón » a raccourci les distances et connecté des croix retentissantes au visage, ce qui l’a fait trébucher. Tout semblait de Lovera. Au deuxième tour, le champion a commencé à gérer les actions, mais perdait le contrôle. Courageusement, Exner a réagi. Sur la courte distance, il a combiné son cross et ses uppercuts au menton d’un champion qui a diminué ses actions. Et la baisse s’accentuerait plus tard.

Dès le troisième, « Le Styliste » a pris l’initiative. Il l’a mis de nombreuses fois sur les cordes, où il a frappé à plaisir. Leurs ascendants et croisés sont venus très clairement sur Lovera, qui ne réagissait pas. Avec confiance, dans les chapitres qui ont suivi Exner a perpétué son contrôle. A tel point qu’au cinquième après l’avoir soumis contre les cordes avec sa croix et ses uppercuts au visage, le récit est venu de Saragosse debout.

Le combat avait complètement changé. A partir de là, tout serait à Exner. Au-delà des allusions stériles de la réaction de Corrientes, le Santa Fe était le propriétaire de l’anneau. Il torturait continuellement le visage du champion. Lovera n’a pas réagi. Il semblait épuisé. C’est ainsi qu’Exner travaillait dans un grand confort. Plus d’une fois, cela avait du sens. Pour cette raison, avec la cloche définitive, le résultat a été chanté.

Le reste de la nuit avec des valeurs jeunes

Au-delà des duels stellaires, un programme avec de jeunes talents a complété la soirée. Dans la catégorie des poids coq, le local Leonardo « El Gringo » Virzi (53 200 kg. Et 2-0-1-1 sd, 2 KOs) a égalé avec la recrue de Buenos Aires Diego Hernández (53 kg. Et 0-0-1), aux points , à la majorité, après quatre tours. Les cartes des juges étaient : Héctor Miguel 38-38, Marcos Barbero 39-37½ pour Virzi et Carlos Azzinnaro 38-38.

Dans la division super moyenne, Leonel « Fachín » Ávila (76.200 kg. Et 3-0) de Mar del Plata a dominé Cristian « Vikingo » González Utello (75.700 kg. 1-3), par points, à l’unanimité, après quatre chapitres. Les cartes des juges étaient : Marcos Barbero 40-36, Javier Geido 40-36½ et Héctor Miguel 40-36.

Enfin, en super poids plume, Mariano « Bonito » Bertola (58 200 kg. Et 3-0) de Buenos Aires a battu Agustín Torres (58 kg. Et 0-2) aux points, à l’unanimité, après quatre épisodes, après que Torres reçu la remise d’un point sur le troisième. Les cartes des juges étaient : Javier Geido 39-36½, Héctor Miguel 38-37, Carlos Azzinnaro 39½-37.