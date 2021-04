Burberry prévoit une présentation numérique pour la collection femme automne 2021 – WWD

LONDRES – Burberry organisera une présentation numérique autonome de sa collection femme automne 2021 le 14 avril.

Semblable à la présentation des hommes en février, l’émission sera diffusée sur le site de la marque, sans public en direct.

La société a déclaré que plus d’informations suivraient dans les prochains jours.

L’émission numérique sans public s’est avérée être un format réussi pour le directeur de la création de Burberry, Riccardo Tisci.

Sa collection pour hommes a eu lieu à l’intérieur du navire amiral Burberry sur Regent Street, qui devrait rouvrir le 12 avril, lorsque le verrouillage commencera à se lever au Royaume-Uni.

La collection pour hommes a été inspirée par le monde naturel et par la simplicité chic et les styles fluides des hommes britanniques, dont David Bowie et Michael Clark.

Tisci a déclaré qu’il croyait depuis longtemps au pansement fluide. «J’ai grandi avec neuf femmes autour de moi et j’ai toujours été obsédée par l’idée que les hommes jouent avec les garde-robes des femmes», a déclaré la créatrice.

Burberry a surfé sur une vague numérique au cours de la dernière année, non seulement avec ses émissions et ses campagnes publicitaires, mais aussi dans les magasins.

Le mois dernier, il a construit une réplique virtuelle de son produit phare Ginza à Tokyo et a invité ses clients à parcourir et à acheter la collection printemps 2021.

Il s’est associé à Elle Digital Japan sur le projet et a demandé aux clients de se déplacer dans l’espace virtuel et de faire des achats en sélectionnant des icônes numériques.

L’espace virtuel reflète le magasin physique Burberry Ginza et est construit sur trois étages: le rez-de-chaussée propose des sacs signature, les premier et deuxième étages proposent une sélection de vêtements pour femmes et hommes, y compris des vêtements d’extérieur, des t-shirts, des sweats à capuche et un sergé de soie. chemise à manches courtes avec applications graphiques.

Le magasin restera ouvert jusqu’au 18 avril sur Elle Japan et Ellegirl Digital Japan.

Comme indiqué, Tisci a remporté une distinction de mode pour son défilé du printemps 2021, qui a été retransmis en direct depuis une forêt de bouleaux britannique sans invités.

Tisci a été honoré dans la catégorie créativité aux Fashion Awards pour sa «pensée créative extraordinaire, associée aux valeurs fondamentales de Burberry que sont l’inclusivité et la durabilité».

Le British Fashion Council a déclaré que l’utilisation innovante de la technologie par la marque lors de la Fashion Week de Londres en septembre et tout au long de ses campagnes et des lancements de magasins mondiaux la positionnait «non seulement comme une marque créative de premier plan, mais comme une marque de conscience et de responsabilité sociale».