Burberry revient à la croissance d’avant COVID et augmente de 86 % son chiffre d’affaires au premier trimestre – WWD

LONDRES – Le chiffre d’affaires de la vente au détail du premier trimestre chez Burberry a bondi de 86 % au quatrième trimestre pour atteindre 479 millions de livres, alimenté par une forte croissance continue en Chine continentale, en Corée et en Amérique. La société a déclaré vendredi qu’à taux de change constant, les revenus de la vente au détail avaient augmenté de 98% au cours des trois mois précédant le 26 juin.

Les ventes des magasins comparables ont augmenté de 90 % par rapport au premier trimestre de l’année dernière et de 1 % par rapport aux niveaux d’avant la pandémie d’il y a deux ans. Burberry, qui s’est donné pour mission d’éliminer les remises et de réduire ses périodes de vente, a déclaré que les ventes des magasins comparables à prix plein ont bondi de 121% par rapport à l’année dernière et de 26% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

« Nous avons fait un excellent début de nouvelle année fiscale. Les ventes à plein tarif se sont accélérées à mesure que nos collections et nos campagnes ont attiré de nouveaux clients de luxe plus jeunes vers la marque », a déclaré le PDG Marco Gobbetti, qui a annoncé sa démission plus tôt ce mois-ci, et qui occupera un poste similaire chez Salvatore Ferragamo en Italie.

« Nous avons enregistré une forte croissance dans nos catégories stratégiques, en particulier la maroquinerie et les vêtements d’extérieur, et avons abandonné les démarques dans les magasins numériques et les magasins grand public. Nous avons continué à déployer notre nouveau concept de magasin qui transformera la façon dont les clients perçoivent notre marque et nos produits dans un cadre de luxe britannique unique. »

Il a ajouté qu’en dépit de « l’environnement externe toujours difficile, nous sommes très satisfaits des progrès accomplis par rapport à notre stratégie ». Il a déclaré que l’entreprise est “fermement sur la voie de la croissance et de l’accélération, nous sommes confiants d’atteindre nos objectifs à moyen terme”

Burberry a souligné que les clients, en particulier les jeunes, achetaient au prix fort plutôt que d’attendre les soldes.

Dans la région des Amériques, la société a déclaré avoir vu ses ventes dans les magasins comparables à prix plein plus que doubler, tandis que la Chine continentale a augmenté de plus de 55 % et la Corée de plus de 90 % par rapport à il y a deux ans. « Cela a été motivé par les nouveaux clients locaux et jeunes qui achètent dans nos principales catégories. »

Burberry a également ouvert plus de magasins alors que les restrictions de verrouillage ont été levées dans le monde entier. La société a déclaré qu’à la fin du mois de juin, 3% de ses magasins étaient fermés, 35% fonctionnant toujours avec des horaires réduits. Il a ajouté que les affaires en Europe et dans une grande partie de l’Asie sont toujours fortement impactées par “la baisse significative du trafic touristique international”, en raison des restrictions de voyage.