Burberry s’associe à l’équipe cycliste du Tour de France – WWD

DE NOUVELLES FRONTIÈRES: Burberry va plus loin dans le monde du sport avec un nouveau partenariat avec Qhubeka NextHash, une équipe cycliste du World Tour.

L’équipe est en compétition pour collecter des fonds et sensibiliser Qhubeka, une organisation à but non lucratif sud-africaine qui fournit des vélos aux secouristes, aux travailleurs de la santé et aux étudiants ayant besoin d’un moyen de transport pour se rendre à l’école.

Dans le cadre du rapprochement, Burberry soutiendra l’organisation par un don et fournira les maillots de cyclisme pour l’équipe Qhubeka NextHash, qui arborera désormais le logo de la marque et le monogramme Thomas Burberry.

« Nous avons été inspirés par l’éthique de l’équipe consistant à unir des cultures et des origines diverses pour se concentrer sur la haute performance et avoir un impact positif », a déclaré Rod Manley, directeur marketing du label britannique, soulignant l’éthique et les bases multiculturelles de Qhubeka NextHash à travers l’Afrique du Sud, le Pays-Bas et Italie.

La marque, qui vient de présenter en ligne sa collection homme printemps 2022, a noué ces derniers temps de nombreux partenariats en dehors du monde de la mode, expérimentant pour la première fois le monde du cyclisme ainsi que les NFT et les jeux.