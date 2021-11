Burberry s’associe à Marcus Rashford pour faire lire les jeunes

Image : Burberry // Burberry s’associe à Marcus Rashford pour aider les jeunes à développer leurs compétences en lecture/écriture // Burberry fournira un financement au Royaume-Uni, en Asie et en Amérique pour transformer les bibliothèques scolaires et faire don de livres

Un an après son premier partenariat caritatif pour les jeunes avec Burberry, Marcus Rashford s’est à nouveau associé au détaillant de mode de luxe dans le cadre d’un programme conçu pour aider les enfants défavorisés à développer leurs compétences en lecture et en écriture.

Travaillant en partenariat avec le footballeur, la marque de luxe financera la transformation des bibliothèques scolaires et fera don de livres.

Au Royaume-Uni, Burberry soutiendra le National Literacy Trust pour aider les bibliothèques des écoles primaires à fournir aux jeunes les compétences d’alphabétisation dont ils ont besoin pour réaliser leurs ambitions.

LIRE LA SUITE: Burberry se redresse alors que les revenus reviennent aux niveaux d’avant Covid

Le financement sera utilisé pour transformer les espaces de bibliothèque dans 10 écoles de Manchester, du Yorkshire et de Londres.

Les 10 écoles participeront au Marcus Rashford Book Club, un programme créé par Rashford et Macmillan Children’s Books pour encourager et nourrir l’amour de la lecture chez les enfants.

Les écoles recevront également un don de 8 000 livres et en plus de cela, une formation et un accès aux ressources du National Literacy Trust seront fournis à 200 enseignants à travers le Royaume-Uni.

Burberry soutiendra également des organisations aux États-Unis et en Asie où elle créera de nouvelles bibliothèques et fournira des livres aux communautés mal desservies.

La vice-présidente de la responsabilité d’entreprise de Burberry, Pam Batty, a déclaré : « Fournir des espaces sûrs à la prochaine génération pour développer leur imagination et créer leurs propres histoires, en s’inspirant d’un large éventail de littérature, est essentiel pour développer leur confiance et leurs ambitions pour l’avenir.

« Toutes ces organisations jouent un rôle central en aidant ceux qui en ont le plus besoin à accéder à des ressources clés, allant du don de milliers de livres à l’autonomisation des enseignants et des bénévoles pour qu’ils soutiennent au mieux les élèves.

« Nous sommes fiers de nous associer à eux et à Marcus Rashford MBE, un défenseur passionné pour permettre aux jeunes vulnérables de découvrir la joie de la lecture, pour aider les jeunes étudiants du monde entier à avoir de meilleures opportunités de créer, de se développer et de grandir. »

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter quotidienne gratuite de Retail Gazette