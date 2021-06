Burberry, Sense présentera des villes imaginaires à Burberry SoHo – WWD

Pour la première fois que Burberry invite un autre partenaire commercial à reprendre l’un de ses espaces, la marque britannique s’est associée à Ssense pour présenter « Imaginary Cities » à Burberry à SoHo.

Burberry et Ssense se sont associés pour créer une expérience de consommation multidisciplinaire hors ligne et en ligne. Présentée sur burberry.ssense.com, l’expérience en ligne est conçue pour refléter l’espace immersif physique du magasin. Il sera ouvert du 17 au 26 juin.

Ssense, une plate-forme technologique mondiale basée à Montréal, propose un mélange de marques de luxe établies et émergentes de vêtements pour femmes, pour hommes, pour enfants et « Everything Else ».

Pour la collaboration, la façade de Burberry SoHo au 131 Spring Street sera occupée par une série d’animations graphiques, introduisant une entrée au rez-de-chaussée du magasin, transformée grâce à un système d’interventions de tunnel, de voies surélevées et d’un éclairage dynamique traversant des éléments de traction en détresse. auvents expressément retirés de la structure du magasin. Le voyage serpente ensuite à travers le magasin dans une vitrine dédiée présentant l’alphabet mythique de Burberry, une nouvelle collection capsule (conçue par Burberry) célébrant le règne animal de Burberry.

Conçue en collaboration avec le graphiste britannique Peter Saville et l’illustrateur Jo Ratcliffe, la collection présente des personnages mi-humains, mi-bêtes enveloppant les lettres de l’alphabet. La capsule prend forme dans des trenchs réinventés imprimés d’illustrations graphiques, aux côtés de pièces séparées telles que des t-shirts monochromes, des chemises et des shorts en soie élégants, tandis que les accessoires sont agrémentés d’imprimés et de matériel Mythical Alphabet. Il y a 50 styles dans la collection capsule, au prix de 170 $ à 3 750 $.

Au deuxième niveau du magasin, une salle de visionnement immersive beige Burberry projettera le court métrage exclusif « AB-CITY », un film spécialement commandé par Burberry et Ssense explorant le thème des villes imaginaires. Le film dure huit à neuf minutes.

Le film est réalisé par le collectif new-yorkais Torso Solutions et se déroule dans le bourdonnement bruyant de New York. Il se concentre sur la ville elle-même en tant que personnage clé, à travers lequel trois vignettes adjacentes se déplacent de manière entropique dans le temps. Mettant en vedette des personnalités telles qu’Alexis Chaparro, Lourdes Leon et Selyna Brillare, le film est une méditation abstraite sur la gestion des changements extrêmes, avec des vignettes écrites par Brontez Purnell, Juliana Huxtable et Natasha Stagg.

À travers un courant de conscience et de pensées intérieures poétiques, le film demande : « comment devons-nous gérer un présent qui a déjà rattrapé le futur ? » Il envisage de ne rien faire, ou d’en faire trop, mais en ce moment dans une ville, de le traverser avec tout le monde.

La collection capsule Mythical Alphabet de Burberry sera disponible exclusivement sur Ssense, burberry.com et dans certains magasins Burberry aux États-Unis

Gianluca Flore, président des Amériques et Global Retail Excellence chez Burberry, a déclaré : « Chez Burberry, nous sommes déterminés à innover, repoussant les limites de la façon dont nos clients perçoivent notre marque dans les domaines physique et numérique. Cette collaboration marque la première fois que nous invitons un partenaire à concevoir une expérience véritablement immersive au sein de Burberry SoHo. Nous sommes impatients de révéler Imaginary Cities au public de New York et d’ailleurs, en capturant l’imagination avec ces nouveaux espaces et la collection capsule Mythical Alphabet de Burberry.

Flore a expliqué les avantages de collaborer avec une entreprise comme Ssense. « Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’inspirer et d’exciter nos clients, chaque fois qu’ils rencontrent Burberry. Ssense partage cette vision, et tout au long de notre partenariat, nous avons discuté de la façon dont nous pourrions collaborer pour faire évoluer le modèle de vente au détail plus traditionnel et créer des expériences vraiment immersives.

« Donner vie à nos idées était une première pour les deux marques. C’est la première fois chez Burberry que nous invitons un partenaire de vente au détail à reprendre l’un de nos espaces physiques et Ssense n’a jamais conceptualisé une expérience physique au-delà de ses propres espaces de vente au détail. Nous sommes vraiment excités par le résultat. En combinant notre expertise partagée dans l’innovation du commerce de détail, nous avons créé une expérience unique qui transportera nos clients à travers les domaines physique et numérique », a déclaré Flore.

Flore a noté que Ssense et Burberry avaient déjà produit des collaborations créatives “mais pas à la même échelle que l’installation dans le magasin Burberry SoHo”.

Lorsqu’on lui a demandé si le concept se déplacerait dans d’autres villes, Flore a déclaré : « Il y a de nombreux aspects de l’idée des villes imaginaires qui pourraient être traduits dans d’autres endroits à l’avenir, mais il n’y a rien que je puisse confirmer aujourd’hui à ce sujet. »

Discutant de ce qu’il espère que les clients de Burberry pourront retirer de cette collaboration, Flore a déclaré : « L’exploration et la découverte sont dans l’ADN de notre marque, et nous voulons continuer à créer de nouveaux mondes que nos clients pourront découvrir en personne et inviter numériquement nos clients à interagir. avec l’installation Imaginary Cities dans notre magasin de SoHo et en ligne n’est qu’une des façons dont nous repoussons les limites de ce qui est possible – en réimaginant et en redéfinissant l’expérience de vente au détail à chaque occasion.

Krishna Nikhil, responsable du merchandising et du marketing chez Ssense, a ajouté : « Imaginary Cities est né de notre partenariat créatif et commercial de longue date avec Burberry. Ssense a longtemps exploré l’interaction et les frontières floues entre le numérique et le physique à travers nos propres propriétés, mais c’est la première fois que nous sommes invités dans l’espace d’un partenaire. Nous avons été ravis d’être accueillis à Burberry SoHo et de combiner notre expertise pour examiner plus avant ce que l’expérience physique et numérique signifie pour la collaboration créative et la communauté dans la culture contemporaine. Imaginary Cities a été entièrement conceptualisé à distance et dans les circonstances les plus imprévisibles, avec des équipes couvrant trois pays. Nous sommes impatients de voir ou de partager des communautés expérimenter des villes imaginaires sous des formes physiques et numériques. »

Nikhil a déclaré que le partenariat créatif de Ssense avec Burberry a commencé en 2019, où Ssense a créé l’éditorial pour la collection inaugurale du directeur de la création Riccardo Tisci pour Burberry, et s’est poursuivi avec une série de projets créatifs avec la marque. “C’est la prochaine étape de ce voyage et certainement une étape audacieuse”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé ce que Ssense retire du partenariat, Nikhil a déclaré à WWD : « Avoir leur contribution met notre équipe créative au défi, et nous pensons l’inverse. C’est aussi juste une autre plate-forme pour que nos clients expérimentent quelque chose que Ssense peut faire », a-t-il déclaré.

Expliquant le fonctionnement de la collaboration, Nikhil a déclaré : « Nous avons vraiment travaillé sur chaque élément de l’expérience numérique et physique. Il y a l’installation in situ qui ouvre le 17 juin, nous avons collaboré sur le court métrage… ils ont créé quelque chose du moment. Le film sera présenté en avant-première dans le magasin ce jour-là et sera diffusé numériquement le même jour sur un micro-site qu’ils ont créé conjointement. «Nous avons travaillé très dur pour transporter cette expérience physique dans un contexte numérique également», a-t-il déclaré.

« Le numérique est certainement notre point fort. Nous expérimentons depuis très longtemps comment amener la même énergie des installations physiques au numérique. Depuis le lancement de notre espace à Montréal en 2018, nous avons vraiment expérimenté des installations physiques », a déclaré Nikhil. Par exemple, Ssense a recréé le home studio de Chicago du fondateur d’Off-White et directeur artistique de Louis Vuitton Men’s Virgil Abloh dans leur espace physique en 2018. “Nous avons essayé de mélanger les expériences physiques et numériques à tous les niveaux”, a-t-il déclaré. .

Ssense a eu de nombreuses collaborations différentes dans leur espace physique. “Mais celui-ci est très unique chez Burberry et nous invite dans leur espace physique. C’est sans précédent pour eux », a-t-il déclaré.

Toutes les images du projet montreront qu’il s’agit d’un effort conjoint entre Burberry et Ssense. Il y aura des panneaux d’affichage à New York, des affichages sauvages et la façade du magasin aura une prise de contrôle numérique. “Ce sera une déclaration puissante pour deux marques qui se réunissent”, a-t-il déclaré.

Les États-Unis sont le plus grand marché de Sense. Environ 80% de l’audience de Ssense a entre 18 et 40 ans. Comme indiqué, Ssense a déclaré la semaine dernière que Sequoia Capital avait pris un investissement minoritaire dans la société. L’investissement, le premier argent extérieur de Ssense en 18 ans d’histoire, valorisait l’entreprise à plus de 5 milliards de dollars canadiens.

Nikhil prévoit que le best-seller sera le trench-coat. “La superposition de l’alphabet mythique fait une pièce puissante et éternelle. La façon dont il apparaît dans le film le rend encore plus convoité », a-t-il déclaré.

« Pour nous, avec des partenariats créatifs comme celui-ci, nous voulons simplement que les clients voient et ressentent le résultat créatif, qu’ils le vivent physiquement ou numériquement. Lorsque vous mettez votre énergie dans la bonne production créative, les résultats commerciaux viennent naturellement », a déclaré Nikhil.

