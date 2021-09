Burda Media India nomme Rahul Gangwani rédacteur en chef de Lifestyle Asia India

Il se concentrera également sur le déploiement de nouvelles campagnes et événements de marque

Burda Media India a nommé Rahul Gangwani rédacteur en chef de sa marque Lifestyle Asia India. Dans son nouveau rôle, Gangwani supervisera l’équipe éditoriale de Lifestyle Asia et développera la stratégie éditoriale de la marque. Il se concentrera également sur le déploiement de nouvelles campagnes et événements de marque. « Avec sa vision créative et sa vaste expérience dans l’industrie des médias, la nomination de Rahul est une excellente occasion pour nous de continuer à accélérer notre croissance en Inde et de trouver de nouvelles façons d’interagir avec nos publics les plus recherchés à travers l’Asie », Björn Rettig, PDG, Burda Media Inde et Asie, a déclaré.

Avant cela, Gangwani a travaillé comme monteur numérique de groupe, Filmfare, une société de médias mondiale. Il est devenu un nom reconnaissable dans l’industrie des médias, tirant parti de l’évolution croissante vers le contenu numérique et les tendances de la culture pop. Alors qu’il a passé une décennie chez Filmfare, il a gravi les échelons pour devenir monteur numérique du groupe.

« Alors que Lifestyle Asia India s’approche de son troisième anniversaire en Inde, c’est le moment crucial pour nous d’explorer de nouvelles verticales de contenu qui résonnent avec les lecteurs. J’ai hâte de travailler avec l’équipe Lifestyle Asia en Inde et à travers l’Asie dans ce voyage », a déclaré Gangwani.

Pendant ce temps, Burda Media a nommé Annesha Sanyal en tant que responsable des ventes et des solutions de marque, style de vie. Avant de rejoindre Burda Media India, Sanyal occupait le poste de directeur général chez Worldwide Media. Elle a dirigé la division des ventes pour la région Ouest de Grazia en Inde jusqu’en 2019, avant de passer à la catégorie FMCG.

Le portefeuille de marques de Burda Media comprend Travel+Leisure India and South Asia, Lifestyle Asia India, Architecture+Design et Discover India. Lifestyle Asia India, lancé en 2018, couvre tout ce qui concerne les voyages, les restaurants, la mode, la vie, la beauté, la culture, l’automobile et plus encore.

