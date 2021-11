Bureau de la rédaction : Le changement est dans l’air !

Alors que l’automne se prolonge lentement vers l’hiver, il y a pas mal de changements qui se produisent ici chez iMore, notamment au niveau de la ou des personnes derrière les clés de cette chronique hebdomadaire ! Comme vous l’avez peut-être lu la semaine dernière, notre propre Christine Romero-Chan nous a temporairement quittés alors qu’elle accueille son premier enfant, vous verrez donc quelques nouvelles signatures dans le résumé du bureau de la rédaction chaque semaine.

Bien que vous ayez peut-être lu certains de nos mots ailleurs sur le site, ce sera une bonne occasion pour moi, Bryan Wolfe et Luke Filipowicz de présenter un peu plus de nous-mêmes chaque semaine alors que nous tenons les rênes à tour de rôle.

Nouveaux appareils Apple = nouveaux avis

Source : Luke Filipowicz / iMore

Un changement de personnel n’est cependant pas le seul changement. Avec la fin de la saison des événements Apple (nous pensons…) pour cette année, il y a également un changement de rythme pour notre équipe de rédaction alors que nous nous familiarisons vraiment avec la dernière technologie d’Apple et travaillons à la création du contenu dont notre public a le plus besoin. En particulier, lorsqu’ils réfléchissent aux nouveaux gadgets qu’ils ont l’intention d’acheter avant les vacances.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Luke a déjà mis les derniers écouteurs d’Apple à l’épreuve dans son excellente critique des AirPods 3. Quiconque envisage de se procurer un ensemble devrait absolument lire sa critique en premier et déterminer si l’argent supplémentaire vaut la peine d’être dépensé par rapport au modèle de la génération précédente. Nous prenons également le MacBook Pro (2021) à l’épreuve au moment où nous parlons, alors surveillez l’examen de cette machine par Bryan dans les prochains jours si vous en envisagez un par vous-même.

Le Black Friday approche

Source : Pomme

En parlant de vacances, je m’en voudrais de ne pas mentionner que novembre est à nos portes et, dans le monde de l’édition en ligne, cela signifie une chose : le Black Friday. Loin d’être une détente relaxante avant une pause bien méritée, la saison des achats des Fêtes est une période chargée pour nous car nous visons à nous assurer que tous nos guides d’achat et nos meilleures listes de produits sont à jour afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées.

Chaque année, nous voulons également nous assurer que nos lecteurs sont bien servis en ce qui concerne les prix des produits et trouvent les meilleures offres sur les choses qu’ils attendent. C’est pourquoi notre hub d’offres Black Friday Apple sera une page incontournable pour vous dans les semaines à venir (en fait, ajoutez-la à vos favoris dès maintenant car les offres ont déjà commencé).

Ailleurs dans l’actualité

Malgré un changement d’orientation générale, notre bureau d’information a toujours couvert les histoires Apple les plus intéressantes cette semaine. Pour lancer le mois, nous avons eu des rapports de propriétaires d’iPhone canadiens voyant l’horloge de leurs appareils changer une semaine plus tôt. Est-ce juste moi, ou est-ce que c’est un problème avec l’iPhone chaque année depuis la nuit des temps ? Il semble qu’il s’agisse d’un problème spécifique au transporteur cette fois, ce qui rend le cas encore plus curieux, mais c’est un peu fou que cela se produise.

Dans une nouvelle plus dramatique, un Britannique a fait l’éloge de la détection de chute de l’Apple Watch après avoir été renversé de son vélo. Dans une interview, il a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il serait en vie sans que son Apple Watch contacte son partenaire et des professionnels de la santé en son nom. Les meilleurs modèles Apple Watch ont cette fonctionnalité depuis un certain temps, mais c’est un rappel pratique de l’importance de l’appareil porté au poignet. Si vous ne l’avez pas encore fait, allez-y et configurez la détection des chutes.

Source : Joseph Keller / iMore

Dans l’actualité « Steve Wozniak dit parfois des choses », le co-fondateur d’Apple a déclaré qu’il avait le nouvel iPhone mais qu’il ne pouvait pas vraiment faire la différence entre celui-ci et l’iPhone 12. Autant je veux me moquer des commentaires de Woz, le le sentiment reflète notre propre critique de l’iPhone 13, donc je ne le ferai pas. Cette fois.

L’autre histoire d’Apple pour vraiment se connecter avec nos lecteurs cette semaine était celle de l’application de prise de notes populaire Notability passant à un modèle d’abonnement. Comme cela a tendance à se produire, cela a provoqué une certaine fureur parmi les utilisateurs d’applications et dans l’espace Apple au sens large. Dans ce cas, le drame était principalement la faute de la mauvaise communication du développeur, qui a allumé le papier de l’opposition véhémente aux abonnements, comme l’a écrit Oliver Haslam, contributeur d’iMore, mais il y a ici des leçons pour ceux des deux côtés de l’argument.

Même après la saison des événements, cela montre qu’il n’y a jamais de semaine ennuyeuse dans le monde Apple !

– Adam Oram

