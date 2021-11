Bureau de la rédaction : une semaine remplie de nouvelles bizarres

Salut! J’espère que tu vas bien. La semaine a été un peu mouvementée ici chez iMore, alors que l’équipe se prépare pour le Black Friday, mais cela ne veut pas dire que nous n’étions pas à l’affût de toutes les nouvelles liées à Apple que nous pouvions trouver, et mon garçon, c’était c’est une semaine pour les nouvelles.

Après avoir couvert Apple au cours des six dernières années, je dois dire; Je ne suis généralement pas trop choqué dans le monde de la technologie. Cette semaine, cependant, j’ai eu une petite surprise. Certaines des nouvelles publiées cette semaine étaient vraiment dignes d’un « incroyable » soufflé et marmonné alors que l’équipe iMore couvrait des histoires étranges. La bonne nouvelle est qu’il y a beaucoup plus d’événements normaux ici à iMore qu’il était facile de garder la tête dans le jeu.

Bilan de nouvelles étranges

Source : iPlus

C’est probablement la plupart des gens qui ont parlé de la fonction pincer pour zoomer d’Apple depuis le lancement original de la fonction sur le premier iPhone, qui s’est produit dans une affaire judiciaire très médiatisée cette semaine. Lorsque les preuves devaient être fournies au tribunal sur un iPad, il y a eu un débat sur la question de savoir si un zoom sur les images sur l’iPad modifierait d’une manière ou d’une autre la vidéo à l’aide de l’IA.

Laissant de côté la politique de l’affaire Rittenhouse, c’était vraiment bizarre de voir et d’entendre un juge et un avocat de la défense se disputer sur quelque chose qui n’était clairement pas un problème. C’est juste un rappel brutal que la technologie fait partie de notre vie quotidienne et que les personnes occupant des postes importants ne comprennent toujours pas toujours comment cela fonctionne. C’est un peu effrayant, pour être franc.

Dans des nouvelles moins intenses, quelqu’un a vendu un iPhone X sur eBay pour 86 001 $, ce qui est choquant en soi ; cependant, il avait été modifié pour avoir un port USB-C au lieu du port Lightning d’Apple. Preuve que l’appétit pour un iPhone USB-C est toujours bien vivant, et peut-être trop vorace. Bien sûr, puisqu’il est unique en son genre, je suppose qu’il s’agit d’une sorte d’objet de collection, mais de combien d’autres histoires comme celles-ci avons-nous besoin avant qu’Apple ne donne aux gens l’iPhone USB-C qu’ils veulent si clairement ?

Bonnes lectures d’iMore cette semaine

Source : Bryan M. Wolfe / iMore

Alors que les nouvelles nous ont tous fait nous gratter la tête cette semaine, certains de mes collègues ont publié des articles vraiment impressionnants cette semaine.

À commencer par la critique de Bryan sur le MacBook Pro (2021), qui était une si bonne lecture qu’elle m’a fait réfléchir si j’avais besoin d’un MacBook Pro. Je ne. Je ne suis en aucun cas un utilisateur « pro », et l’iMac M1 sur lequel je travaille actuellement est plus que suffisant pour moi. Je ne peux même pas imaginer ce que je ferais avec la puissance d’un M1 Pro ou d’un M1 Max à portée de main.

Pourtant, la critique de Bryan était un excellent examen approfondi de son expérience avec le MacBook Pro 14 pouces, et si vous cherchez à acheter un nouveau MacBook Pro cette saison des vacances, voyez ce que Bryan a à dire sur le meilleur Mac qu’il ait jamais utilisé.

Source : Bryan M. Wolfe / iMore

Une autre bonne lecture cette semaine est le regard de mon collègue Adam sur l’héritage que Ted Lasso a créé pour Apple TV+ et se pose la question : Apple TV+ peut-il être un succès sans Ted Lasso ? C’est une bonne question, toutes les émissions de télévision doivent prendre fin, de peur qu’elles ne deviennent ennuyeuses, pas drôles ou trop prévisibles. Il ne fait aucun doute que Ted Lasso a donné à Apple TV+ des tonnes de bonne presse et a probablement même amené des abonnés à la plate-forme, alors peut-elle survivre sans elle ?

J’espère que vous avez passé une bonne semaine, votre week-end est merveilleux, et comme toujours, merci de m’avoir lu.

Reparle bientôt,

– Luc