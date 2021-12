Bureau de l’éditeur : futurs produits, litiges et au sein du studio de design d’Apple

Vous avez peut-être remarqué qu’il n’y a pas eu de chronique du bureau de l’éditeur au cours des deux dernières semaines. Avec une multitude d’offres sur les produits Apple à vous faire connaître et un manque d’actualités Apple à partager, la majeure partie du temps de notre équipe a été occupée par la folie qu’apportent le Black Friday et le Cyber ​​Monday.

C’est une période chargée de l’année pour la majorité des éditeurs de médias en ligne, mais ne pensez pas que nous sommes encore prêts à nous détendre pour les vacances. En fait, vous voudrez vous attacher pour une longue période; il y a eu de quoi nous occuper depuis lors.

De nouveaux appareils à l’horizon

Avec un calendrier d’automne 2021 rempli de versions de produits, vous n’êtes peut-être pas encore prêt à penser à la liste de produits 2022 d’Apple, mais Ming-Chi Kuo l’est. L’analyste prolifique est l’une des principales sources d’informations sur les plans d’Apple et, dans les notes de recherche consultées par iMore, il a révélé une multitude d’informations sur les futurs modèles d’iPhone, d’Apple Watch et d’AirPod, ainsi que d’autres sur les plus fréquents. casque AR/VR selon la rumeur.

Nous avons déjà entendu des rumeurs d’un iPhone SE mis à jour à venir en 2022, probablement avec un processeur mis à jour et du matériel 5G, bien que la dernière note de Kuo suggère qu’un iPhone SE « plus grand » suivra en 2023. Il aura apparemment un écran plus grand que l’actuel et la rumeur veut que le modèle 2022 soit de 4,7 pouces et dispose de RAM supplémentaire.

Pour l’Apple Watch, Kuo s’attend à ce que l’Apple Watch Series 8 fasse ses débuts à l’automne 2022 aux côtés d’un nouveau modèle Apple Watch SE et édition sports extrêmes. Cela corrobore un précédent rapport de Mark Gurman de Bloomberg, qui suggère que l’Apple Watch SE obtiendra son premier rafraîchissement l’année prochaine et qu’Apple prévoit de sortir une version « robuste » de sa montre intelligente. Kuo a également indiqué qu’AirPods Pro 2 serait lancé à la fin de l’année prochaine.

Bien qu’excitantes, la plupart de ces mises à jour sont assez prévisibles sans aucune connaissance privilégiée, mais Kuo ne s’est pas arrêté là. Il a également offert encore plus d’informations sur le casque Apple VR encore non annoncé, partageant que la société a déjà commencé à planifier le produit de deuxième génération avec un calendrier de lancement fin 2024.

Ce ne sont pas toutes les nouvelles du matériel cependant, car des rumeurs tourbillonnent autour du prochain nom de macOS. Apple a apparemment renouvelé sa marque Mammoth, ce qui pourrait indiquer qu’il l’a choisi comme nouveau nom macOS. Peut-être qu’avec un nom comme ça, ce sera une énorme mise à niveau ?

Pendant ce temps, l’un des futurs projets d’Apple, l’Apple Car, continue de perdre des ingénieurs alors qu’il poursuit son voyage apparemment tumultueux.

Tout cela est excitant, mais n’oubliez pas qu’une grande partie de ce sur quoi Apple travaille ne voit jamais le jour et qu’il y a une rumeur pour à peu près tout. Assurez-vous simplement que vos attentes sont bien maîtrisées.

Les gros problèmes commerciaux d’Apple

Apple n’est plus l’opprimé décousu qu’il était autrefois – bien au contraire en fait – ce qui signifie qu’il fait maintenant face à sa juste part de défis juridiques, de problèmes réglementaires et de demandes des gouvernements.

Au cours de la semaine dernière, nous en avons vu davantage sur l’affaire Epic vs Apple, le mouvement #AppleToo, ainsi qu’un nouveau procès de clients Apple concernant des montres Apple défectueuses.

Plus surprenant, cependant, a été la nouvelle de cette semaine selon laquelle le PDG d’Apple, Tim Cook, a signé un accord secret de 275 milliards de dollars avec la Chine pour endiguer la vague de mesures réglementaires contre Apple dans la région. Cook aurait personnellement négocié l’accord avec les autorités chinoises en 2016 et, dans le cadre de l’accord, Apple s’est engagé à « se conformer strictement aux lois et réglementations chinoises », la Chine offrant « le soutien et l’assistance nécessaires » en échange.

Ces types d’offres ne sont pas rares, mais la nature secrète d’Apple l’est. Cela a conduit notre Bryan M. Wolfe à affirmer qu’il est temps qu’Apple dise non à la Chine, même si cela signifie des produits plus chers.

Des trucs sympas et des lectures du week-end

Bon, assez de nouvelles lourdes ! Jetons un coup d’œil à certains des sujets plus légers et plus amusants de cette semaine.

Le journaliste d’iMore, Joe Wituschek, a célébré la saison Spotify Wrapped en expliquant exactement pourquoi il préfère Spotify à Apple Music. Il y a des arguments convaincants ici, alors lisez-les.

Le magazine de design Wallpaper* a eu un aperçu du studio de design super secret d’Apple. L’intégralité de l’article vaut la peine d’être lu pour l’aperçu offert par le vice-président du design industriel d’Apple, Evans Hankey, et le vice-président du design de l’interface humaine, Alan Dye, mais nous ne vous jugerons pas si vous y allez simplement pour regarder les glorieuses photos d’Apple Park.

Une fois que vous avez fait cela, assurez-vous de consulter ces superbes fonds d’écran Apple Watch Series 7 à rayons X d’iFixit. Ce sont des moyens de rendre la meilleure Apple Watch encore meilleure.

L’équipe iMore a également mis à l’épreuve un tas de produits au cours des deux dernières semaines, notamment les écouteurs Nothing Ear (1), le haut-parleur Bowers & Wilkins Zeppelin très haut de gamme, le support MagGo 633 MagSafe d’Anker, ainsi qu’un colossal Pokémon Brilliant Diamond. et la critique de Shining Pearl de notre éditrice de jeux Rebecca Spear.

Voici une autre excellente semaine et, comme toujours, merci d’avoir lu.

