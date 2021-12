Bureau de l’éditeur : Hé, Siri, mets de la musique de vacances

Que vous fêtiez Noël ou non, le 25 décembre approche, et bien que l’actualité d’Apple ralentisse normalement, cela ne veut pas dire qu’iMore n’était pas occupé. Cette semaine, nous avons vu Apple sortir de nouveaux logiciels, y compris le plan Apple Music Voice, et il y a eu des anniversaires Apple assez importants.

Un nouveau plan Apple Music vous fera demander beaucoup à Siri

Source : iMore

Annoncé il y a quelques mois, l’Apple Music Voice Plan est un nouvel abonnement au service de streaming musical d’Apple qui est moins cher que son forfait individuel à seulement 5 $ par mois. Cependant, comme son nom l’indique, la façon dont vous interagissez avec Apple Music sur le plan Apple Music Voice consiste principalement à utiliser Siri.

J’utilise le nouveau plan depuis le lancement d’iOS 15.2 et j’ai découvert toutes les bizarreries sur la façon d’utiliser le plan Apple Music Voice. Bien que cela ne fasse que quelques jours, en tant qu’évaluation préliminaire, je vois définitivement le cas d’utilisation de ce plan. C’est pour les auditeurs très occasionnels qui n’écoutent peut-être que de la musique tout en effectuant des tâches ou en divertissant une entreprise.

La bonne nouvelle est que Siri contrôle assez bien Apple Music et ce depuis un certain temps. Dites à Siri de jouer une chanson ou le dernier album de votre groupe préféré ou l’une des nombreuses listes de lecture Apple Music, et la musique démarre immédiatement. Vous avez toujours accès à l’intégralité de votre bibliothèque musicale personnelle et vous pouvez toujours contrôler la lecture au toucher sur votre iPhone ou iPad.

Comme je l’utilise davantage pendant les vacances, je suis sûr que j’aurai plus à dire à ce sujet, alors restez à l’écoute.

Quelques anniversaires Apple

Source : Christine Romero-Chan / iMore

Pouvez-vous croire que cela fait un an que les AirPods Max ont choqué le monde avec son prix de 550 $ ?

Le contributeur d’iMore, Joe Wituschek, a pris un certain temps cette semaine pour écrire à quel point il a aimé utiliser ses AirPods Max au cours de la dernière année, malgré le prix élevé.

« Donc, alors que les 549 $ ont été considérés comme un prix élevé pour beaucoup, il s’est maintenu lorsque vous le comparez à la qualité et à l’expérience que vous obtenez des écouteurs une fois que vous les avez mis. »

En tant que personne qui aime beaucoup les derniers AirPods de base d’Apple, les AirPods 3, je comprends certainement l’enthousiasme de Joe pour ces écouteurs.

En plus des AirPods Max qui ont un an, ce mois-ci marque également le cinquième anniversaire des AirPods. En regardant à quel point le marché des écouteurs sans fil a changé au cours des cinq dernières années, il est difficile de contester l’influence d’Apple sur la catégorie de produits. Chaque grande entreprise audio possède plusieurs ensembles d’écouteurs sans fil, et le nombre d’imitations directes d’AirPods sur le marché est stupéfiante.

Profite de tes vacances

Je ne vous écrirai plus avant la nouvelle année, et je suis certainement enthousiasmé par ce que 2022 nous réserve pour nous, fans d’Apple. Si vous fêtez Noël, j’espère que c’est joyeux pour vous et votre bien-aimé. Si vous ne faites pas la fête mais que vous prenez des vacances, je vous souhaite des vacances reposantes et relaxantes. Et, si c’est juste un autre jour de la semaine pour vous, j’espère que vous passerez de merveilleuses semaines avant la nouvelle année !

Prenez soin de vous, tout le monde !

– Luc Filipowicz