Bureau de l’éditeur : retraite d’Apple, Pokémon, aperçu du Black Friday, etc.

Avec la gamme de produits 2021 d’Apple maintenant dans les magasins et 2022 encore dans quelques semaines, ce devrait être une période calme sur le rythme d’Apple. Et pourtant, ce n’est pas grâce aux grosses nouvelles de ces derniers jours.

Cette semaine, iMore a publié de nombreuses histoires sur ce que j’appelle la retraite Apple. Non, le fabricant de l’iPhone ne quitte pas le secteur de l’iPad et ne dit pas au revoir aux AirPod. Au lieu de cela, il semble repenser sa position sur les réparations d’appareils personnels, ce qui a le potentiel d’être une affaire énorme. La société semble également reprendre son souffle et réévaluer la façon dont elle prévoit de déployer l’un de ses outils logiciels les plus récents qui reste en version bêta.

Au-delà de cela, nous nous préparons pour le début non officiel de la saison des achats de vacances en trouvant à nos lecteurs les meilleures offres avant le Black Friday et le Cyber ​​Monday. Parce que la chaîne d’approvisionnement technologique est peut-être plus serrée que jamais, ces accords d’avant décembre prennent beaucoup plus d’importance cette année.

La volte-face d’Apple

Au cours des dernières années, Apple a rendu presque impossible pour les propriétaires de réparer eux-mêmes l’un de ses produits. Cette position a fait l’objet d’une attention accrue il y a quelques semaines à peine lorsqu’il a été signalé que Face ID ne fonctionnerait plus lorsque des tiers réparaient les écrans de l’iPhone. iFixit a qualifié la nouvelle de « jour sombre » pour les réparateurs de toutes sortes.

Reconnaissant peut-être que cela allait trop loin, Apple a ensuite pivoté assez brusquement sur deux fronts.

Le premier est venu que la société publierait bientôt un logiciel qui supprimerait l’identification de visage lorsque quelqu’un d’autre qu’Apple remplacerait les écrans de l’iPhone. Ensuite, Apple a annoncé un programme d’auto-réparation, initialement pour certains des meilleurs iPhones du marché, iPhone 12 et iPhone 13.

Le tour qu’Apple a essayé de jouer avec Face ID, et les réparations par des tiers étaient plus que frustrantes, et je suis content que ce soit celui qui a été rapidement abandonné.

Pendant ce temps, Oliver Haslem a découvert un changement intéressant dans la dernière version bêta d’iOS 15.2. Dans celui-ci, Apple a remplacé le texte « iCloud Private Relay » par « Limit IP Address Tracking ». Il dit que le changement de nom a probablement été fait parce que personne n’a compris la fonctionnalité, qui a été annoncée pour la première fois en juin et reste en version bêta sur iOS, iPad, OS et macOS. La fonctionnalité empêche les sites Web de vous suivre en masquant votre véritable adresse IP. Il explique en outre que ce petit pas pourrait être la preuve que l’entreprise comprend enfin que ses messages sur les nouvelles fonctionnalités ont été horribles ces derniers mois.

Je n’ai jamais été du genre à me demander si je peux ou non réparer mes appareils Apple. Ma position a toujours été qu’il s’agit d’appareils coûteux et qu’ils devraient être réparés par Apple si nécessaire. Et pourtant, le tour qu’Apple a essayé de jouer avec Face ID et les réparations par des tiers était plus que frustrant, et je suis heureux que ce soit celui qui a été rapidement abandonné. Où vont les choses à partir d’ici sera intéressant. Le programme d’auto-réparation d’Apple s’étendra-t-il aux Mac et iPad ? Est-ce qu’il fera un meilleur travail pour expliquer les nouvelles fonctionnalités potentielles comme sa fonctionnalité comme le système de matériel d’abus sexuel d’enfants (CSAM) à l’avenir ? Le temps nous le dira sur les deux plans.

Bonnes lectures du week-end

Bien que iMore soit principalement un site Web axé sur Apple, une grande partie de notre trafic hebdomadaire concerne Nintendo et Pokémon. Dernièrement, cet accent a été mis sur Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, consultez le post très populaire de Rebecca Spear, « Comment obtenir Mew, Jirachi et Manaphy dans Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl ».

Vous devriez également envisager de lire nos articles sur la façon dont une Apple Watch a sauvé la vie d’une infirmière praticienne et sur la façon dont une voiture Apple pourrait être plus proche que nous ne l’avions imaginé.

Toute l'équipe Future se consacre à découvrir les meilleures offres du Black Friday disponibles à tout moment ou jour. Chez iMore, nous nous concentrons sur les meilleures offres Apple Black Friday.

