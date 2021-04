Bureau de Sabareesan, gendre du chef de la DMK MK Staline, résidence perquisitionnée par le département de l’impôt sur le revenu

Le raid informatique a commencé vers 8 heures du matin aujourd’hui à quatre endroits de Chennai appartenant à Sabareesan.

Trois jours avant le scrutin du 6 avril au Tamil Nadu, le service de l’impôt sur le revenu a effectué aujourd’hui des perquisitions dans les locaux de Sabareesan, gendre du président du DMK, MK Staline. Le service des impôts a perquisitionné sa résidence, son bureau et plusieurs autres lieux qui lui étaient liés. Le raid informatique a commencé vers 8 heures du matin aujourd’hui à quatre endroits de Chennai appartenant à Sabareesan et est toujours en cours au moment de la publication de cet exemplaire. Selon les rapports, l’un des endroits où le raid est en cours est la maison de Sabareesan située à Neelangarai juste à l’extérieur de Chennai. Senthamarai, la fille de MK Staline, vit dans cette maison.

Selon un rapport, les raids sont menés après que le département informatique a reçu des informations relatives au mouvement de trésorerie pour la campagne électorale.

Dès que la nouvelle des raids informatiques s’est répandue, les partisans du DMK se sont rassemblés à la résidence de Sabareesan pour lui apporter leur soutien. Sabareesan est un membre clé de l’équipe électorale de MK Staline.

Il s’agit du deuxième raid informatique contre des personnes associées à la DMK. Plus tôt le mois dernier, le département informatique avait effectué une descente du chef de file DMK EV Velu après des contributions crédibles de mouvements de trésorerie pour la campagne électorale. Les responsables informatiques ont affirmé qu’une grande quantité d’argent avait été saisie lors du raid.

Le porte-parole de DMK C Ravindran a allégué que le Centre abuse de ses pouvoirs pour menacer l’opposition. Il avait dit que c’était une tendance de l’alliance BJP.

Le Tamil Nadu se rendra aux urnes le 6 avril. La campagne électorale se terminera le 4 avril. Le dépouillement des votes aura lieu le 2 mai.

