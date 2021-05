Bureaux de Twitter attaqués: l’opposition attaque le gouvernement Modi; Le Congrès allègue un complot

Le Congrès a déclaré que le gouvernement dictatorial avait recours à des complots, effrayé par le pouvoir des médias sociaux.

La police de Delhi visitant Twitter et effectuant des recherches à Delhi et à Gurugram a suscité de vives critiques envers le gouvernement par les partis d’opposition. Le Congrès a allégué un complot, le CPI-M a déclaré que la priorité du gouvernement en ce moment devrait être la santé, la médecine et les vaccins.

Notamment, les équipes de police de Delhi sont descendues hier sur les bureaux de Twitter à Delhi et à Gurugram tandis que la cellule spéciale de la police de Delhi a envoyé un avis à Twitter Inde en relation avec l’enquête sur une plainte concernant une prétendue “ boîte à outils COVID ”. La police a demandé à Twitter de partager des informations sur la base desquelles elle avait classé un tweet connexe du porte-parole du BJP Sambit Patra comme “ média manipulé ”. La police de Delhi a déclaré que les équipes se sont rendues au bureau de Twitter pour envoyer un avis à Twitter dans le cadre d’un processus de routine.

Le porte-parole du Congrès, Randeep Surjewala, a déclaré: «Un raid lâche sur @Twitter déchaîné par la police de Delhi révèle les tentatives lameduck de cacher la trousse d’outils frauduleuse des dirigeants du BJP.»

Un raid lâche sur @Twitter déchaîné par la police de Delhi expose les tentatives lameduck de cacher la trousse d’outils frauduleuse des dirigeants du BJP. De telles tentatives d’assassiner la liberté d’expression mettent à nu la culpabilité du BJP. Notre déclaration -: # Toolkit pic.twitter.com/0e4hUHQ0lx – Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) 24 mai 2021

Rahul Gandhi a publié un tweet avec un #Toolkit disant que “ la vérité n’a pas peur ”.

Le dirigeant principal du Congrès, Kapil Sibal, a déclaré: «Boîte à outils manipulée: lorsque la vérité est amère, retenez Twitter. Attaquez quand vous ne pouvez pas vous défendre!

Gaurav Pandhi, coordinateur national de l’équipe des communications numériques et des médias sociaux du Congrès, s’est moqué en disant que la police de Delhi recherchait la personne qui avait appliqué le tag «Manipulé» sur les tweets des dirigeants du BJP.

Priyanka Chaturvedi, députée de Shiv Sena, a qualifié cette décision d’enquêter sur la marche arrière. Dans une interview télévisée, elle a déclaré qu’il s’agissait d’une tentative du gouvernement d’intimider Twitter. «C’est hilarant @DelhiPolice, dans une enquête sur la marche arrière, au lieu de piller le bureau du parti politique qui a été surpris en train de truquer des documents, il a choisi de piller les bureaux de Twitter à la recherche de preuves. Qui devrait être crédité pour ce déménagement? Ministre de l’Intérieur ou lieutenant-gouverneur? » elle a demandé.

C’est hilarant @DelhiPolice, dans une enquête sur la marche arrière, au lieu de piller le bureau du parti politique qui a été surpris en train de truquer des documents, il a choisi de piller les bureaux de Twitter à la recherche de preuves.

Qui devrait être crédité pour ce déménagement? Ministre de l’Intérieur ou lieutenant-gouverneur? – Priyanka Chaturvedi ???????? (@ priyankac19) 24 mai 2021

Le secrétaire général de CPI (M), Sitaram Yechury, a affirmé que le raid sur le bureau de Twitter était à des «fins politiques mesquines et partisanes». «La priorité de ces temps est de se concentrer sur la fourniture de soins de santé, de médicaments et de vaccins. Le ministre de l’Intérieur de l’Union libère la police de Delhi sur une plate-forme de médias sociaux pour l’intimider à des fins politiques mesquines et partisanes. Inhumain. Honteux.” dit-il dans un tweet.

L’ancien membre du PAA et avocat principal, Prashant Bhushan, a déclaré que l’Inde devenait rapidement le pays des merveilles d’Alice. «C’est le théâtre de l’absurde! Tout d’abord, le BJP fabrique une «boîte à outils» au nom du Congrès. Ensuite, lorsque Twitter le signale comme manipulé, ils demandent à la police spéciale de faire un raid sur Twitter. L’Inde est en train de devenir le pays des merveilles d’Alice! dit-il dans un tweet.

C’est le théâtre de l’absurde! Tout d’abord, le BJP fabrique une «boîte à outils» au nom du Congrès. Ensuite, lorsque Twitter le signale comme manipulé, ils demandent à la police spéciale de faire un raid sur Twitter. L’Inde est en train de devenir le pays des merveilles d’Alice! https://t.co/0w9WCa7wlX – Prashant Bhushan (@ pbhushan1) 24 mai 2021

Réagissant à l’enquête de la police de Delhi dans les bureaux de Twitter en Inde, le responsable national des médias sociaux du BJP, Priti Gandhi, a déclaré que la loi du pays régnerait en maître.

