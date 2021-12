Burger King accusé de vol de salaire totalisant sept chiffres

Un franchisé de Burger King à San Francisco, en Californie, devrait environ 1,9 million de dollars en salaires volés à plus de 200 anciens employés. Selon un rapport de The SFist, le Golden Gate Restaurant Group exploitait cinq restaurants Burger King à San Francisco entre 2016 et 2019 avant de les fermer brusquement. Maintenant, le bureau du commissaire du travail de Californie tient le propriétaire du Golden Gate, Monu Singh, responsable des salaires manquants.

Le bureau du commissaire a avancé le chiffre de 1,9 million de dollars l’année dernière, apparemment basé sur le non-paiement du salaire minimum, le non-paiement des heures supplémentaires et le non-respect des pauses appropriées pour les employés des sites Burger King de Golden Gate. Cela s’ajoute à un règlement de 2020 entre la ville et Golden Gate pour un peu plus de 800 000 $, qui aurait été lié aux paiements des soins de santé. Les anciens employés de ces restaurants travaillent désormais avec les organisations à but non lucratif Trabajadores Unidos Workers United et Legal Aid at Work pour obtenir l’argent auquel ils auraient droit.

Je suis scandalisé par l’ampleur du vol de salaire qui s’est produit ici. Nous assistons à des crimes similaires partout au pays. J’ai un message simple : ne volez pas les travailleurs de San Francisco. Excellent travail de (@LegalAidAtWork, Trabajadores Unidos). Les travailleurs doivent être payés.https://t.co/30UvYpcopH — Chesa Boudin (@chesaboudin) 14 décembre 2021

Les organisations à but non lucratif et les travailleurs disent qu’ils redoublent maintenant d’efforts publicitaires parce qu’ils pensent que Singh essaie de ne pas payer pour ces salaires manqués. Dans un nouveau communiqué de presse, ils ont fait part de leurs craintes puisque le commissaire au travail n’a pas encore programmé d’audience dans cette affaire.

« De nombreuses entreprises, en particulier les franchises de restauration rapide, ne respectent pas les lois du travail et les protections des travailleurs au nom de l’augmentation des bénéfices », a déclaré l’avocate d’Aide juridique au travail, Kim Ouilette. « Ensuite, lorsque les travailleurs sont assez courageux pour s’exprimer et faire valoir leurs droits, ces entreprises essaient de transférer des actifs ou même de fermer complètement leurs portes pour éviter toute responsabilité, puis s’ouvrent sous un nouveau nom. »

Singh n’a pas encore répondu aux demandes de commentaires du San Francisco Chronicle, et il n’est pas clair si le Golden Gate Restaurant Group essaie de réformer ou d’ouvrir de nouveaux restaurants comme décrit ci-dessus. Cependant, les employés eux-mêmes font de leur mieux pour garder l’histoire dans la conscience publique, y compris l’ancienne employée Adriana Rendon.

« J’ai travaillé au Burger King sur Fillmore pendant sept ans où vous ne pouviez pas prendre de pauses et de déjeuners, [and] vous deviez pointer et continuer à travailler sans salaire pour faire le travail », a déclaré Rendon dans le nouveau communiqué de presse. « J’ai travaillé dans des conditions où l’on ne pouvait pas prendre un congé de maladie sans représailles. Je savais que c’était injuste et je me suis réuni avec mes collègues pour nous organiser et élever la voix pour exiger ce qu’ils nous devaient et faire cesser ces abus. »