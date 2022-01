Burger King ajoute une nouvelle variante Whopper au menu, mais il y a un hic

Plus de 60 ans après ses débuts, le Whopper subit une petite transformation. Burger King a déployé une toute nouvelle variante de son élément de menu le plus emblématique, transformant le hamburger Whopper en Whopper Melt dans certains endroits de l’Ohio pour un essai à échelle limitée qui a la possibilité de voir le nouvel élément de menu se déployer à l’échelle nationale.

Les sandwichs Whopper Melt sont décrits comme « une nouvelle façon au fromage et fondante de profiter du Whopper signature de la marque », selon Chew Boom, qui a expliqué que les sandwichs étaient servis avec des galettes de bœuf grillées et pris en sandwich entre deux tranches de pain grillé. Le Whopper Melt est disponible en trois variétés différentes. Le Whopper Melt original comprend deux galettes Whopper Jr., ajoutant jusqu’à un quart de livre de bœuf grillé à la flamme, du fromage américain fondant, des oignons caramélisés et de la sauce Stacker, les ingrédients servis deux tranches de pain grillé. Le Spicy Whopper Melt, quant à lui, augmente la chaleur avec l’ajout de jalapenos et d’une sauce épicée crémeuse. La dernière variante est pour les amateurs de bacon. Avec tous les mêmes ingrédients que le Whopper Melt traditionnel, le Bacon Whopper Melt contient également du bacon croustillant pris en sandwich entre ces deux tranches de pain grillé.

Les Whopper Melts sont actuellement testés dans des endroits sélectionnés à Toledo, Ohio, pour une durée limitée. Il reste à voir si BK introduira éventuellement la nouvelle variante Whopper dans les restaurants du pays, et il est probable que cette décision sera prise en attendant les résultats de la popularité du Whopper Melt sur ses sites de test. Ils viennent avec une étiquette de prix de 3,99 $.

Le Whopper a fait ses débuts sur les menus en 1957, le célèbre hamburger proposant un quart de livre de bœuf grillé à la flamme et garni de tomates juteuses, de laitue fraîche, de mayonnaise crémeuse, de ketchup, de cornichons croquants et d’oignons blancs tranchés sur une graine de sésame douce chignon. Au cours des décennies qui ont suivi ses débuts, le Whopper est devenu l’un des produits de restauration rapide les plus emblématiques, au même niveau que le McDonald’s Big Mac.

Alors que les fans de BK peuvent apprécier le Whopper dans sa forme traditionnelle, ils ont également la possibilité de le transformer complètement via un hack peu connu. Fin décembre, un utilisateur de TikTok a transformé un Big Mac en un sandwich au fromage croustillant avec l’ajout de plusieurs tranches de fromage cheddar et un peu de cuisson dans un hack que certains amateurs de restauration rapide ont depuis utilisé pour transformer leurs Whoppers en un plat plus fromage.