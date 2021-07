Burger King India lance une campagne pour son nouveau menu Stunner

Le TVC présente une activation à l’extérieur d’un restaurant Burger King

Burger King India a dévoilé un nouveau TVC qui met en évidence le leadership en matière de valeur du nouveau menu Stunner. Le TVC présente une activation à l’extérieur d’un restaurant Burger King où les clients sont encouragés à faire tourner une roue. Il capture en outre les réactions et les expressions des invités, lorsque l’hôte révèle que chaque aliment sur la roue de rotation est juste pour Rs 50. Le dispositif de la roue de rotation est utilisé pour présenter la variété de saveurs et de formats dans le menu Stunner récemment lancé.

En plus d’une publicité télévisée, la campagne de cinq semaines fera également la promotion du menu nouvellement lancé dans les médias imprimés, numériques, sociaux, OOH, dans les restaurants et via des initiatives sur le terrain. Au cours de la campagne, la page Instagram de Burger King India organisera plusieurs concours au cours desquels les invités pourront courir la chance de gagner de la nourriture Stunner Menu gratuite.

« Le menu Stunner a été créé avec une étude de marché approfondie, en gardant à l’esprit les besoins actuels des clients. L’attente des clients en matière de « rapport qualité-prix » est primordiale dans les macros actuelles et notre nouveau menu Rs 50 Stunner est conçu pour offrir la même chose. Nous sommes particulièrement enthousiasmés par le fait que nous avons de nouveaux formats de produits ainsi que de nouvelles saveurs dans ce menu. Nous continuerons à développer le menu Stunner dans les temps à venir car il représente notre pilier stratégique de leadership de valeur dans l’industrie de la restauration rapide », a déclaré Kapil Grover, directeur du marketing chez Burger King India.

Burger King India Limited est le master franchisé de Burger King en Inde. Burger King India a ouvert son premier restaurant en Inde en 2014 et exploite plus de 250 restaurants à travers l’Inde. La marque a récemment lancé sa propre application de commande Burger King India avec des offres, des offres exclusives et des récompenses de fidélité pour les utilisateurs. La société opère avec plusieurs restaurants à Delhi NCR, Punjab, Rajasthan, Mumbai, Nashik, Pune, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Kerala, Gujarat, Dehradun, UP, Bhopal, Gwalior et Bhubaneswar, entre autres.

