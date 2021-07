Burger King : Initier la couverture avec une cote « achat », TP de Rs 210

Étant donné que le segment non organisé a été gravement touché par Covid-19, les QSR peuvent réaliser des gains supplémentaires en raison de leurs meilleures normes d’hygiène et de leurs canaux alternatifs bien positionnés, en particulier la livraison.

Burger King India (BURGERKI) est l’un des acteurs les plus jeunes et à la croissance la plus rapide du secteur de la restauration rapide (QSR) en Inde. Il se concentre sur l’établissement et l’exploitation de restaurants Burger King à travers l’Inde. La marque est mondialement connue pour son produit phare Whopper. BURGERKI propose ses services via quatre canaux : restauration sur place, plats à emporter, livraison et service au volant. Nous initions une couverture avec une cote « achat » et un prix cible de Rs 210.

Whopper d’une opportunité, grand changement dans le modèle d’affaires, expansion agressive : Initiez la couverture avec « acheter ». BURGERKI offre une opportunité d’investissement passionnante dans l’espace QSR indien en raison des facteurs suivants : La grande industrie indienne de la restauration (FSI) devrait générer un TCAC de 9 % au cours des prochaines années, et les QSR sont les mieux placés pour exploiter cette opportunité. Avec leur prix abordable, leur image de marque ambitieuse, leur plus grande commodité, leurs avantages d’échelle et leur avance technologique, les QSR devraient croître de 19 % TCAC au cours de l’exercice 20-25E. Étant donné que le segment non organisé a été gravement touché par Covid-19, les QSR peuvent réaliser des gains supplémentaires en raison de leurs meilleures normes d’hygiène et de leurs canaux alternatifs bien positionnés, en particulier la livraison.

La stratégie de produits « barbell » de BURGERKI, qui met l’accent sur la premiumisation dans le haut de gamme et sur les produits de valeur au niveau d’entrée, la place bien pour stimuler la SSSG et l’expansion des marges. L’introduction de BK Café à partir du 4QFY22 augmentera considérablement son profil de SSSG et de marge brute, comme on le voit dans le cas de McCafé de WLDL. BURGERKI a un objectif ambitieux d’ouvrir 700 magasins d’ici le 26 décembre, ce qui étendra son réseau à partir des 265 magasins actuels, entraînant ainsi une croissance plus élevée des ventes de son système. Nous pensons que les multiples de prime de BURGERKI devraient se maintenir en raison de son profil de croissance solide. Initier la couverture avec une note d’achat et un prix cible de Rs 210 (28x Sep’23 EV/EBITDA). Énorme opportunité dans le FSI pour les QSR avec un droit de gagner établi Le FSI indien devrait augmenter de 4,2 billions de roupies (58 milliards de dollars) à environ 9 % du TCAC au cours de l’exercice 20-25E. Au sein du FSI, le segment QSR évalué à Rs 348 milliards (4,7 milliards de dollars) a enregistré la croissance la plus rapide mais ne constitue que 8 % du FSI et 22 % du FSI organisé.

On s’attend à ce que les QSR augmentent à 19% TCAC au cours de l’exercice 20-25E. Les avantages des QSR incluent : a) un prix élevé ; b) des marques mondialement connues et ambitieuses ; c) différentes cuisines pour répondre à l’évolution des goûts de la jeunesse qui ont été adaptées aux goûts indiens ; d) les avantages d’échelle et un meilleur approvisionnement ; e) commodité et service rapide ; et f) un avantage technologique sur les pairs. Leurs produits ont une intensité de volume élevée et se prêtent à une livraison rapide. Dans le monde post-Covid, où 30 à 40% des restaurants devraient fermer définitivement, les QSR sont bien placés pour saisir des parts d’autres segments FSI, car les acteurs de marque suscitent une plus grande confiance.

Évaluation et avis : nous nous attendons à ce que tous les QSR indiens cotés – BURGERKI, WLDL et JUBI – soient des bénéficiaires importants du renforcement des vents arrière (dirigés par Covid-19) en faveur des acteurs du QSR. Parmi ceux-ci, JUBI restera l’acteur le plus rentable et le plus efficace au cours des prochaines années. Cependant, Burger King bénéficiera d’une opportunité intéressante pour l’expansion du chiffre d’affaires et de la marge. Cela sera mené par un grand changement dans son modèle d’entreprise grâce à l’introduction de la stratégie de produits barbell et du BK Café. En outre, l’expansion agressive du réseau de magasins et le taux de redevance plafonné seront également des moteurs clés de la croissance du BPA. Nous nous attendons à ce que BURGERKI enregistre un CAGR des ventes/EBITDA de 71%/286 % au cours de l’exercice 21-23E (sur une base souple) contre 32%/38% pour JUBI. Au cours des FY21-26E, le CAGR des ventes/EBITDA de BURGERKI devrait s’établir à 43 %/110 %. Nous pensons que les multiples de prime de BURGERKI devraient se maintenir en raison de son profil de croissance solide. Sur la base d’une perspective de trois ans, nous arrivons à un TP de Rs 365 par action (30% CAGR), en supposant un multiple de 25x.

