Burger King, IRFC, ONGC, HAL, Eicher Motors, Ashok Leyland, ITC, Tata Steel, les actions PFC en bref

Les marchés boursiers devraient continuer sur leur lancée positive, car les activités économiques devraient continuer à accélérer et les mesures de verrouillage devenant encore plus assouplies. Image : .

Les contrats à terme Nifty se négociaient à plat sur la bourse de Singapour, suggérant un début prudent pour BSE Sensex et Nifty 50 vendredi. Lors de la session précédente, l’indice des 30 actions a atteint un record de 54 874,10 et Nifty 16 375,50 en intraday. Le marché réagirait à l’inflation de l’IPC de l’Inde et aux données IIP qui sont meilleures que prévu. Les investisseurs surveilleront également de près les résultats du premier trimestre, le rythme de vaccination contre le COVID, le prix du pétrole et l’évolution de la roupie par rapport au dollar américain. « Les marchés boursiers devraient poursuivre sur leur lancée positive, car les activités économiques devraient continuer à accélérer avec les mesures de verrouillage de plus en plus assouplies. La saison des résultats étant dans la dernière étape, le marché suivrait en grande partie les indices mondiaux de la direction », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services.

Des actions à surveiller

ONGC, HAL, Burger King : Sociétés cotées à l’ESB telles que Godrej Industries, Grasim Industries, NBCC (Inde), NHPC, Oil and Natural Gas Corporation, Hindustan Aeronautics Ltd, Indraprastha Gas, Inox Wind, Burger King India, Sun TV Network, Allcargo Logistics, Archies, DB Corp , Gayatri Projects, Glenmark Pharmaceuticals, Gujarat Mineral Development Corporation, GMR Infrastructure, Godfrey Phillips India, Indian Railway Finance Corporation, IL&FS Investment Managers, Inox Wind Energy, Jammu & Kashmir Bank, Jagran Prakashan, Mawana Sugars, Petronet LNG, SEAMEC, Sintex Industries , Suven Pharmaceuticals et Suzlon Energy, annonceront leurs résultats du trimestre d’avril à juin le 13 août.

Nouvelles connexes

Moteurs Eicher : Eicher Motors a déclaré un bénéfice consolidé après impôts de Rs 237 crore pour le trimestre terminé en juin, grâce à l’amélioration des ventes. La société avait connu une perte de Rs 55 crore au cours de la période avril-juin 2020-21.

Ashok Leyland : Ashok Leyland a annoncé jeudi une réduction de sa perte nette à Rs 282 crore au cours des trois mois précédant juin 2021. La société phare du groupe Hinduja avait enregistré une perte nette de Rs 389 crore au cours de la même période il y a un an.

Aurobindo Pharma : Aurobindo Pharma a annoncé une baisse de 1,68% de son bénéfice net consolidé à Rs 769,97 crore pour le trimestre clos le 30 juin 2021, principalement en raison de la réduction des dépenses.

CTI : L’ITC a déclaré qu’il prévoyait d’investir environ 2 milliards de dollars à moyen terme pour l’expansion de la capacité et la mise en place de nouvelles usines dans toutes les entreprises et l’introduction de la technologie contemporaine pour améliorer la qualité des produits.

NMDC : La NMDC a signalé une augmentation de 499% du bénéfice après impôt (PAT) pour le trimestre d’avril à juin de l’exercice en cours à 3 193 crores de Rs contre 533 crore de Rs au même trimestre de l’exercice précédent, en grande partie grâce à une base très faible.

Société de financement de l’énergie : PFC a déclaré un bénéfice net de 2 273,6 crores de roupies pour le trimestre clos le 30 juin sur une base autonome, enregistrant une augmentation de 33,8% en glissement annuel grâce à des revenus d’intérêts plus élevés et à une baisse du coût des fonds.

Forge de Bharat : Bharat Forge a déclaré un bénéfice net consolidé de Rs 153,65 crore pour le trimestre de juin par rapport à la perte de Rs 125,81 crore qu’il a affichée au cours du trimestre de juin de l’exercice précédent.

Tata en acier : Tata Steel a publié des chiffres solides pour le trimestre clos le 30 juin alors que son bénéfice net a grimpé en flèche grâce à une reprise mondiale des prix de l’acier et à l’amélioration des performances de l’activité européenne.

