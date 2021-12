Burger King Menu Hack transforme complètement le Whopper

Un utilisateur de TikTok a l’idée parfaite pour tous ceux qui pensent que les hamburgers McDonald’s BigMac ou Burger King Whopper n’ont pas assez de fromage entre ces petits pains. Il a transformé un BigMac en un sandwich au fromage croustillant qui contenait justement une galette de hamburger McDonald’s à l’intérieur. Le sandwich peut être un peu exagéré pour ceux qui ont l’estomac sensible.

Dans la vidéo, [cheeseordesserts] est vu en train de prendre un hamburger McDonald’s standard, puis d’ajouter plusieurs tranches de fromage cheddar au sandwich. Il a ensuite saupoudré de farine sur le sandwich au fromage, l’a roulé dans de la chapelure et plus de fromage avant de le jeter sur une poêle à frire huilée. Après avoir été frit, il s’est transformé en une boule de fromage géante et croustillante contenant une galette de McDonald’s. À la fin de la vidéo, @cheesordesserts a pris une grosse bouchée pour montrer l’intérieur du résultat final. In The Know a également publié une recette pour la concoction. Le site a utilisé un Burger King Whopper pour leur sandwich.

@cheeseordesserts Répondre à @theminecraftuniverse J’adore les BigMac frits, ils ont un goût incroyable🔥🍔 #burger #bigmac #cheese #cheeseordesserts #deepfried INDUSTRY BABY – Lil Nas X & Jack Harlow

Le hamburger frit a reçu de nombreux éloges de la part des utilisateurs de TikTok. « C’est la chose la plus américaine que j’ai vue de toute la journée », a écrit une personne. « Ce n’est pas un hamburger, c’est un sandwich au fromage et à la viande frite », a plaisanté un autre. « Tu euh… Tu veux un hamburger avec ton fromage ? » a demandé un fan.

Plus tôt ce mois-ci, Burger King a célébré le 64e anniversaire du Whopper en les vendant pour 37 cents les 3 et 4 décembre. Cependant, l’accord n’était disponible que pour les membres de Burger King Royal Perks, rapporte USA Today. Quelques jours avant l’annonce de l’accord, Burger King a déclaré qu’il réduirait les éléments de menu dans le but d’accélérer le service au volant.

« Nous travaillons à éliminer les SKU qui – nous simplifions les processus qui sont devenus un peu trop compliqués en termes de constructions en sandwich, et faisons un meilleur travail en termes de conception de menu pour le rendre plus facile pour le client, au volant -à travers, en particulier, pour prendre des décisions plus rapides », a déclaré Jose Cil, PDG de Restaurant Brands International, le 1er décembre. En d’autres termes, ne vous attendez pas à ce que des Whoppers frits rejoignent le menu de si tôt.