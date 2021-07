Burger King partage presque le triple du prix de l’introduction en bourse en 7 mois ; Motilal Oswal dit “acheter”, voit une hausse de 26% en 1 an

La société de courtage estime que Burger King India offre une opportunité d’investissement passionnante dans l’espace QSR indien. Image : .

Le cours de l’action Burger King India a gagné 5% à Rs 177 chacun en intraday sur l’ESB, alors même que BSE Sensex et Nifty 50 plongent profondément dans le rouge. Burger King était coté à Rs 108,40 pièce, l’année dernière en décembre. Depuis lors, l’action a grimpé de plus de 63 %, alors qu’elle a grimpé de 195 % par rapport au prix d’introduction en bourse de 60 Rs pièce. La société de recherche et de courtage Motilal Oswal Financial Services a lancé une couverture sur les actions de ce restaurant à service rapide (QSR), avec une cote d’achat et voit une hausse de plus de 26% des actions.

La société de courtage estime que Burger King India offre une opportunité d’investissement passionnante dans l’espace indien des QSR, car la grande industrie indienne des services alimentaires (FSI) devrait générer un TCAC de 9 % au cours des prochaines années, et les QSR sont les mieux placés pour exploiter cette opportunité. . “Avec leur prix abordable, leur image de marque ambitieuse, leur plus grande commodité, leurs avantages d’échelle et leur avance technologique, les QSR devraient croître de 19 % TCAC au cours de l’exercice 20-25E”, a-t-il ajouté.

Motilal Oswal Financial Services s’attend à ce que tous les QSR indiens répertoriés – Burger King India, Westlife Development et Jubilant FoodWorks – soient d’importants bénéficiaires du renforcement des vents favorables entraînés par la pandémie de COVID-19 en faveur des acteurs du QSR. Parmi ceux-ci, il estime que Jubilant FoodWorks restera l’acteur le plus rentable et le plus efficace au cours des prochaines années. Sur la base d’une perspective de trois ans, Motilal Oswal Financial Services a fixé le prix cible de Rs 365 par action, un rallye de 166% (30% CAGR) de l’action Burger King India, en supposant un multiple de 25x.

Le cours de l’action Burger King India a baissé de 4% au cours de cette année civile jusqu’à présent. Il avait atteint un sommet de 52 semaines de Rs 219,15 le 17 décembre 2020, quelques-uns après une cotation exceptionnelle en bourse. Dans un monde post COVID-19, où jusqu’à 40% des restaurants devraient fermer définitivement, Motilal Oswal Financial Services considère que les QSR sont bien placés pour saisir des parts d’autres segments FSI, car les acteurs de marque suscitent une plus grande confiance.

La société de courtage s’attend à ce que Burger King India étende son réseau de magasins à 700 d’ici le 26 décembre, contre 265 actuellement, ce qui augmentera la croissance de son chiffre d’affaires. “L’expansion du réseau de Burger King est beaucoup plus rapide que celle de Jubilant FoodWorks et Westlife Development, qui se développent généralement de 8 à 10% chaque année”, a-t-il ajouté. De plus, en termes de taux de redevances, Burger King a plafonné les redevances à 5 % jusqu’en 2039, offrant un confort pour l’expansion des marges, contrairement à Westlife Development où les efforts considérables déployés par la société pour stimuler l’expansion des marges seront compensés par des redevances plus élevées. Jubilant FoodWorks a le taux de redevance le plus bas de 3 %, tandis que KFC et Pizza Hut ont chacun un taux de redevance de 6,3 %. Le taux de redevance de Westlife Development est actuellement de 4 pour cent, mais devrait connaître une augmentation stupéfiante à 8 pour cent au cours de l’exercice 27 et maintenir ces niveaux par la suite. Son taux de redevance élevé imminent reste une préoccupation, a déclaré Motilal Oswal Financial Services.

